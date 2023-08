Eduardo Méndez reveló detalles de la estafa por Jersson González

Independiente Santa Fe vivió horas tensas luego de que lograra descifrar que la supuesta oferta del Estrasburgo de Francia por el jugador Jersson González era falsa luego de analizar las certificaciones y respectivos documentos.

El conjunto cardenal había informado que se había llegado a un acuerdo para que González se fuera al fútbol del exterior, pero todo cambió en cuestión de minutos y el deseo del jugador quedó truncado por la malicia delictiva que había detrás.



Con respecto a lo que sucedió con Jersson González, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, aseguró en el programa de Caracol Radio, ‘Vbar’, cómo se dio cuenta el club de que la oferta que le llegó al jugador era totalmente falsa.



“El miércoles el jugador y su empresario llegaron con una propuesta y le dije que miráramos la viabilidad y el contacto directo con el equipo. Le ofrecieron un contrato, una opción de compra. Entonces, él habla con el jugador, les interesa la opción, me buscan y me dicen que por favor les facilite, que es una opción buena, por lo tanto, yo acepto que negociemos con la rapidez que no se debe hacer, pero mientras estábamos negociando, estábamos averiguando y ahí fue cuando nos dimos cuenta de todo". dijo inicialmente Eduardo Méndez.



De igual manera, Méndez confirmó que el detalle para no caer en la trampa fue un correo electrónico que tenía algo irregular en su dirección y allí prefirieron descartar la operación que ya estaba pactada.



“En los documentos había un correo que parecía idéntico al del club (apenas una línea era la diferencia), pero nos dimos cuenta que no era una realidad", contó Méndez.



​Por otro lado, Méndez aseguró que envió una contra oferta y como los números gustaron y el jugador quería tener su primera experiencia internacional, prosiguieron con la negociación.



“Pedí 3 millones de dólares por Jersson González, pero cómo lo retengo si el jugador quiere irse. El jugador vale lo que ofrecen", finalizó Eduardo Méndez.



Por ahora, Jersson González seguirá jugando en Santa Fe y solo le queda seguir trabajando para tener en un futuro la posibilidad de ir al exterior.



De igual manera, en lo que va de la Liga BetPlay 2023-II, González acumula un total de tres goles, logrando así uno de sus mejores registros desde su debut en el cuadro cardenal.