O. Caldas respira en el descenso: victoria contra Bucaramanga

Cada jornada para Once Caldas en la Liga BetPlay es una final, no solo por buscar una eventual clasificación, sino para alejarse del descenso. Los partidos se vuelven un suspiro para los aficionados, que en ocasiones, han sentido el tema de la categoría muy cerca.



Contra Bucaramanga fue una muestra clara de entrega de los manizaleños, con la responsabilidad, pues los bumangueses llegaban con el buen arranque de Liga. Dayro Moreno dio un respiro al Once Caldas, con el gol que le permitió llegar a 211 anotaciones en Liga, para sumar tres puntos de oro.



El primer tiempo estuvo plagado de acciones y acercamientos para Once Caldas, con la necesidad de ir en búsqueda del gol que les permitiera respirar en el tema del descenso, ante los resultados adversos de las semanas anteriores. Los albos superaron las líneas defensivas visitantes, pero sin mucha efectividad al momento de rematar.



Por su parte, Bucaramanga generó pocas acciones, pero con mayor peligro en el arco de Chaux, quien resultó fundamental para que los locales no tuvieran complicaciones en defensa, pues la orden de Sarmiento fue clara: atacar y buscar el resultado.



La persistencia traería los frutos para Once Caldas al minuto 61, Miranda actuó como asistente, enviando la pelota rastrera, pasando todo el arco, fue hasta el segundo palo donde llegó Dayro Moreno, no solo para el triunfo parcial, sino para llegar a 211 anotaciones, empatando a Hugo Londero, como el tercer máximo anotador en la historia del fútbol colombiano.



Los minutos pasaron y James Aguirre evitaba una caída peor en su arco, atajándole varias chances a Moreno, Mejía y Lemos, quienes comandaron la zona de ataque en el remate del partido. Los manizaleños llegaron a diez unidades, ubicándose en la casilla siete. Se enfrentarán en la próxima jornada al Pasto.