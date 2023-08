Lucas González y América quieren salir del infierno: no hay mañana

América de Cali literalmente está viviendo un infierno y cada día más se hunden más debido a la escasez de resultados en este segundo semestre de Liga BetPlay 2023.

La semana para la plantilla escarlata no ha sido la mejor y desde la derrota contra Junior en Barranquilla en la que le remontaron un marcador que iba 3-0 a su favor, las directivas del club pusieron en duda la continuidad del técnico Lucas González por la falta de resultados.



La paciencia se está acabando para directivas e hinchas, quienes ya demostraron su inconformismo por la labor del técnico y pese a que González tenía su puesto sentenciado, los jugadores decidieron darle un respaldo a su jefe para que revierta la situación contra Independiente Santa Fe.



Para América no hay mañana y deberá acabar una racha de seis partidos sin conocer la victoria, así que frente a los bogotanos deben salir desde el primer minuto a hacer respetar el estadio Pascual Guerrero.



Lucas González tendrá una oportunidad más y para no fallar utilizará lo mejor de su plantilla para derrotar a Santa Fe. Sin embargo, también tiene algunas novedades que ingresan a este juego como Jhon García, Josen Escobar, Víctor Ibarbo y Andrés Sarmiento, mientras que Joyce Ossa, Cristian Arrieta, Franco Leys y Daniel Mosquera no fueron incluidos.



América vs Santa Fe

Día: domingo 27 de agosto

Hora: 6:10 p.m.

Árbitro: Carlos Ortega

TV: Win Sports+



Posible alineación América:

Jorge Soto; Marcos Mina, Edwin Velasco, Kevin Andrade, Jhon García, Juan Camilo Portilla, Andrés Sarmiento, Carlos Darwin Quintero, Edwin Cardona, Cristian Barrios y Facundo Suárez