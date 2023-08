Tulio Gómez dio ultimátum a Lucas González: crisis en América

América de Cali vive uno de los momentos más complicados del tiempo reciente. Los resultados con Lucas González están lejanos a la expectativa que generó su llegada para el primer semestre, pues en Águilas Doradas había mostrado resultados, buen estilo de juego, pese a no llegar a la final.



Los partidos han pasado y el América fue de más a menos. La derrota contra Junior fue uno de los puntos de inflexión, que llevaron a la reunión de los directivos para tomar la decisión de no contar más con el estratega.



Sin embargo, los jugadores del plantel escarlata salieron en la conferencia de prensa citada esta mañana en la sede del club, para respaldar al estratega. El ambiente es tenso, especialmente con los aficionados, quienes también llegaron a la sede del club a presionar la salida del entrenador bogotano.



En charla con Caracol Radio, Tulio Gómez se refirió a la situación y dejó claro que el duelo contra Santa Fe será crucial, pues de no lograr la victoria en el Pascual Guerrero, el dirigente lo dejó claro “No hay nada más que hacer”.



Pese a eso, destacó las cualidades del estratega “Sí, me gusta cómo trabaja, el 90% me gusta, tiene que ser más equilibrado. Si los jugadores han salido a respaldarlo es por algo y en este tiempo hemos tenido más de cinco entrenadores que han dejado el equipo y nunca antes han salido a respaldarlos. Lamentablemente los resultados no se dan y América no es un equipo de aguantar procesos y más en época de elecciones”.



El máximo accionista enfatizó acerca de la decisión de los jugadores “Nos pidieron un compás de espera y uno no puede ser autócrata. Esto es un equipo de fútbol y si lo hicimos fue por algo. Nos acogimos a la respuesta de los jugadores y mañana después de terminar el partido nos daremos cuenta si así es o no”.