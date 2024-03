Por Selección y lesiones: bajas de Junior para enfrentar a Patriotas

Junior superó el pequeño bache de resultados y ya lleva dos partidos consecutivos logrando la victoria, así que esperan continuar por esa senda positiva contra Patriotas en Tunja.

Sin embargo, para ese partido de la fecha 13 de Liga BetPlay 2024-I, el técnico Arturo Reyes no contará con varios futbolistas debido a convocados a selecciones por la fecha FIFA y por jugadores que están lesionados, por lo que el timonel trabaja a tope para buscar alternativas para ese duelo.



En primera instancia, Junior no contará contra Patriotas con el arquero Santiago Mele, quien fue convocado en Uruguay, mientras que Gabriel Fuentes también está con Selección Colombia.



A ellos se le suma Walmer Pacheco y Didier Moreno, quienes están lesionados y según Reyes, no se han recuperado del todo, así que serán bajas.



"Estamos pensando exclusivamente en Patriotas. Vamos a ir con lo mejor que tenemos. Didier Moreno y Wálmer Pacheco no jugarán. Esperamos contar con ellos para el juego ante La Equidad”, dijo Arturo Reyes en conferencia de prensa.



“Estamos pensando exclusivamente en Patriotas. Vamos a ir con lo mejor que tenemos. Didier Moreno y Wálmer Pacheco no jugarán. Esperamos contar con ellos para el juego ante La Equidad”: Arturo Reyes, técnico de #Junior https://t.co/Tq34qnio0U — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) March 20, 2024



De igual manera, Nicolás Salazar aún se está recuperando y tuvo exámenes de control y el técnico aseguró que en los próximos días puede volver a entrenar, mientras que Fabián Cantillo todavía está sin poder trotar y no se sabe con exactitud cuándo los tenga a disposición.



Actualmente, Junior está quinto con 21 puntos y en Tunja irá con lo mejor que esté disponible, así que esperan poder sumar de visitante.