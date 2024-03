Junior padece para debut de Libertadores: lo afecta calendario

Junior de Barranquilla ya conoce su calendario al detalle para la Copa Libertadores 2024 y el conjunto tiburón tendrá que debutar contra Botafogo en condición de visitante, pero ese juego le traería problemas, pues se le cruza con un juego de Liga.





Los dirigidos por Arturo Reyes no quieren perder los dos frentes, pero el calendario de Liga BetPlay y Libertadores lo terminan afectando, pues el 3 de abril tienen que jugar en territorio brasileño ese partido contra Botafogo, mientras que por el torneo local ese mismo día, Dimayor los tiene programados para enfrentar al América.



En ese orden de ideas, Junior el próximo miércoles 3 de abril tendrá que jugar por la fecha 15 de Liga contra América en el estadio Pascual Guerrero y a su vez, contra Botafogo en Brasil, por lo que Arturo Reyes deberá decidir si arriesga una posible clasificación en el torneo local para empezar con pie derecho la Libertadores.





Por ahora, Dimayor no se ha pronunciado sobre si hay algún cambio en la programación de Junior en Liga y así no se vea afectado, pero lo cierto, es que el calendario aún sigue en pie y los barranquilleros tendrán que jugar dos partidos el mismo día.



Cabe recordar que, las fechas de Conmebol son fijas y no se pueden modificar, por lo que el cuadro tiburón debe esperar que en Colombia se les pueda solucionar con modificar ese juego.