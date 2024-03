¿Pedir demasiado? Así irían Junior y Millonarios a Mundial de Clubes

Las modificaciones que la FIFA introdujo en el Mundial de Clubes, a disputarse el próximo año del 15 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, abrieron una posibilidad para los colombianos Millonarios y Junior, representantes del país en la actual edición de la Copa Libertadores.

¿Cómo pueden acceder? Lo primordial es llegar a la final. Sin eso no habrá ilusión ni opción de codearse con los mejores del planeta.



Después, ojo al detalle: el campeón de la Copa Libertadores 2024 tomará el cuarto cupo de Conmebol en el Mundial, siempre que no se trate de Fluminense, Flamengo o Palmeiras, pues estos clubes ya tienen asegurado su lugar. En caso de que uno de ellos vuelva a levantar la Copa quedarán 3 cupos disponibles para acceder por ranking, donde actualmente están Boca (71 puntos), River (67) y Olimpia (57) ya instalados.



Vale recordar que Conmebol tiene listos para el próximo Mundial de Clubes a Palmeiras (1), Flamengo (2), Fluminense (3), estos tres por ser campeones de América entre 2021 y 2024, y el siguiente cupo será para el campeón de la actual. Los dos restantes dependerán del ranking.

La misión para Millonarios solo será exitosa si es campeón, pues en el ranking tiene desventaja: hoy está en el puesto 59 con 3 puntos y si fuera finalista pero no levantara el trofeo no superaría a Olimpia (57).



Para Junior hay una opción más pues podría apuntar a la vía del ranking. ¿Qué debe hacer? Podría sumar 21 puntos si gana todos sus compromisos hasta octavos de final. En esa instancia sumaría 9 más y repetiría hasta llegar a la final. De esa manera estaría en el Mundial del próximo año.