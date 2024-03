Tome nota, hincha de Junior: calendario oficial en Copa Libertadores

Atlético Junior confirmó su camino en la Copa Libertadores 2024, una prioridad absoluta en la temporada, más tras haber evitado a varios 'cocos' y tener claras opciones de clasificación en la primera fase.

El equipo de Arturo Reyes se medirá a Botafogo, Universitario y Liga Deportivo de Quito en el grupo D, con mucho por resolver en el calor de Barranquilla, una de sus fortalezas.

​

¿Cómo, cuándo y dónde empezará el camino para el 'tiburón´? Prográmese aquí con fechas y horarios colombianos.





Así se jugarán los partidos de primera fase:

​

Botafogo vs Junior

Fecha: 3 de abril de 2024

Estadio: Olímpico Nilton Sales

Hora colombiana: 5:00 p.m.

​

Junior vs Universitario

Fecha: 9 de abril de 2024

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

​Hora colombiana: 9:00 p.m.

​

Junior vs LDUQ

Fecha: 23 de abril de 2024

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

​Hora colombiana: 9:00 p.m.

​

Universitario vs Junior

Fecha: 7 de mayo de 2024

Estadio: Monumental O. Marathon

Hora colombiana: 9:00 p.m.

​

LDUQ vs Junior

Fecha: 14 de mayo de 2024

Estadio: Rodrigo Paz Delgado

Hora colombiana: 5:00 p.m.

​

Junior vs Botafogo

Fecha: 28 de mayo de 2024

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Hora colombiana: 5:00 p.m.