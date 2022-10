Bucaramanga llega vivo a la fecha 20: agónico triunfo contra Patriotas

Quien dijera que el Bucaramanga estaba eliminado, por la irregularidad, estaba equivocado. Los bumangueses protagonizaron uno de los partidos más dramáticos de la fecha. Los santandereanos tomaron la gallardía, liderados por Cárdenas y Dayro, para la remontada 3 a 4 contra Patriotas.

Bucaramanga se fue al ataque, durante el primer tiempo, sin embargo, la hora y el fuerte sol en Tunja, fue mermando a los santandereanos. Al minuto 12, una pelota cruzada llegó al área de los visitantes, mala suerte para Francisco Meza, pues empujó la esférica en su propio arco, dándole ventaja a Patriotas.



En adelante, las acciones volvieron a ser de Bucaramanga, que buscaba crear con Caballero y Cardenas, para abrir en la mayoría de aproximaciones, con Blanco. Al minuto 32, Dayro Moreno fue derribado en el área, el central sancionó penalti y el delantero fue el encargado de cobrar la acción, para anotar el empate en el compromiso.



La alegría bumanguesa no duró. Un error en salida dejó partida la mitad de la cancha, pase cruzado a la banda de Ruiz para asistir a Jorge Mendoza, quien anotó el segundo de los boyacenses.



El ataque visitante no cesó, intentó con muchas opciones, dominando con la pelota. Las cosas cambiarían al minuto 42, Cristian Blanco fue expulsado, tras una dura falta contra Diego Ruiz, que prendió las alarmas en cancha, tras descompensarse por el golpe en su garganta.



Para el segundo tiempo, Patriotas mandó al campo a Quentin Danloux, quien fue expulsado al minuto 52. Iván Rivas puso el tanto aumentó la ventaja de Patriotas, dejando en el camino a Chaverra, con una gran acción individual.



Bucaramanga no desfalleció y al minuto 64 encontró el descuento con un tiro libre de Carlos Henao, que se desvió en el camino, por la intervención de Rodas, dejando todo en suspenso para el remate del compromiso. El ímpetu de la visita les permitió anotar al minuto 67 el empate. Mala salida de Patriotas, con la finalización de Sherman Cárdenas.



Todo fue para Bucaramanga, en adelante, metiendo presión y ubicándose en campo rival. Al minuto 77, con un centro de Caballero terminó en la cabeza de Sherman Cárdenas, con su 1.67 de altura, ganándole a los defensores de Patriotas, para el cuarto y del júbilo santandereano.



Bucaramanga entró en la pelea y en el grupo de los ocho, dependiendo de sí mismo para clasificar. Quinta casilla con 30 unidades, cerrando el todos contra todos en su casa, contra Pereira. Patriotas cerrará su paso en primera división frente al Cali.