Millonarios tendría una gran novedad para el clásico frente al Cali

Luego de la importante victoria en Santa Marta frente al Unión Magdalena, Millonarios afronta un duro reto en condición de local. El próximo sábado recibe al Deportivo Cali en una nueva edición del clásico añejo del fútbol colombiano.

Se trata de un duelo de vital importancia para los embajadores, dado que en El Campín no han podido sacar buenos resultados en Liga (una victoria, dos empates) y porque es necesario sumar de a tres para mantener la punta del torneo.



​En este orden de ideas, Alberto Gamero recuperaría una pieza vital del once titular para este crucial duelo frente a los azucareros. “Refuerzo” de primer nivel para lo que viene.



Según informó el periodista Julián Capera en su cuenta, Andrés Llinás regresaría esta semana a la mayor brevedad a los entrenamientos del azul. “Llinás ha evolucionado satisfactoriamente y espera regresar a prácticas esta semana con Millonarios”, trinó.



En caso de no presentar ningún inconveniente, el defensor central bogotano regresaría al once titular para compartir zaga con Juan Pablo Vargas. José Cuenú iría nuevamente al banco.