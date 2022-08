Simplemente, fútbol femenino: monumental celebración tras la Eurocopa

Hay quienes dicen que el fútbol femenino no vende y no llena estadios. Pues bien, Inglaterra y Alemania, que protagonizaron una vibrante final en la Eurocopa Femenina 2022, dejaron más que claro que están equivocados. No solo estuvieron acompañadas por más de 87 mil espectadores en Wembley, sino que además llenaron plazas para celebrar.



Aunque el título fue para las inglesas, que alcanzaron su primera Eurocopa Femenina, a las alemanas también les dieron un recibimiento digno de unas campeonas.



"Son fabulosas", publicó la cuenta oficial de la selección tras el recibimiento en el Frankfurt Röme. El equipo inglés reunió a más de 7 mil aficionados en la Plaza de Trafalgar, en Londres. Magnífica celebración con ambos equipos.

Así fue la celebración de la campeona, Inglaterra

Así fueron recibidas las subcampeonas de Alemania en Frankfurt