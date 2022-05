Millonarios con ilusión latente por el título: esto dice Andrés Llinás

La fiesta grande de la Liga BetPlay 2022-I está a nada de empezar. Tras una apasionante ronda previa de todos contra todos, Millonarios fue devastador en el torneo sumando 42 puntos. Para muchos, Alberto Gamero y el cuadro embajador son los candidatos al título, no solo por lo demostrado en esta competencia, sino por el proceso que el samario ha tenido los albiazules.

Sin embargo, la suerte de Millonarios en el sorteo dejó unos contrincantes interesantes que buscarán truncar el buen momento del club capitalino. Los embajadores tendrán que verse las caras con Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional con el anhelo de asumir la primera plaza y clasificarse a la final.

Muchos ya tienen la final Millonarios vs Deportes Tolima, pero sin duda alguna, antes hay que disputar los cuadrangulares y los de la capital no la tendrán fácil. En el programa, ‘Mucho + Fútbol’ del canal Win Sports +, Tito Puccetti y Campo Elías Teherán dialogaron con Andrés Llinás sobre el grupo que puede ser llamado el ‘Grupo de la muerte’.

Tito le preguntó si lo tomó por sorpresa que el grupo A fuera ese, y el central bogotano comentó, ‘claramente creo que es el grupo, de pronto pesado en donde están las nóminas que se prepararon para ser campeones, que yo creo que se reforzaron con ese objetivo, pero estando dentro de los ocho, cualquier nómina que se metió tiene sus propias armas para hacer daño y creo que es un grupo muy interesante que nos va a medir si estamos para ser campeones o no’.

Posteriormente, Campo Elías le preguntó por esa solidez defensiva de Millonarios. ‘yo creo que la seguridad empieza con los delanteros que nos ayudan mucho con la presión. Sentimos que somos un equipo que recupera muy rápido la pelota adelante y que está obligando mucho al pelotazo’, aseguró Andrés Llinás.

Juan Pablo Vargas no podrá estar en algunos partidos de los cuadrangulares finales al ser convocado con Costa Rica. Tito le preguntó sobre el liderazgo que Andrés Llinás tendrá por esa baja, ‘ya nos había pasado en el primer semestre del torneo pasado en donde lastimosamente Vargas sale lesionado en los primeros partidos de cuadrangulares y se pierde lo que restaba. Siento que con Murillo he jugado muchos partidos y entrenos. Claramente va a ser una baja sensible por todo lo que nos brinda Juan Pablo, pero también siento que con Murillo o Cuenú vamos a jugar a lo mismo’.

Le preguntaron sobre el volver a disputar una final, con ese anhelo del club y de la hinchada con la ilusión de obtener el título. Andrés Llinás respondió, ‘creo que el hincha al igual que nosotros estamos ilusionados. También sentimos que es el momento para salir campeones. Tenemos el trabajo y los jugadores, es una muy linda oportunidad que se nos está dando con este grupo. Estamos muy felices con el momento, pero sabemos que el semestre se juega es ahora’.

Por último, le preguntaron por la motivación de enfrentar a grandes nóminas como Nacional, Junior y Bucaramanga. Andrés Llinás contestó, ‘sí, yo creo que todo el equipo se motiva cuando enfrenta a estos equipos. Sabemos que contra Nacional es un clásico que uno siempre que juega lo quiere ganar. Junior con la nómina que tiene es de los equipos grandes de Colombia y sabemos que Bucaramanga viene con ese envión anímico y con una delantera muy poderosa en la que se han entendido muy bien Sherman y Dayro. Sabemos que enfrentamos a grandes delanteras, pero estamos ansiosos de que empiecen los cuadrangulares y demostran que estamos para ser campeones’.