Así será el calendario de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay

Empieza la lucha por el título del primer semestre en Liga BetPlay 2022-I. Ocho equipos repartidos en dos grupos de cuatro buscarán quedarse con la primera estrella del año.



Mientras Millonarios lidera el Grupo A con Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga, el Deportes Tolima comanda el Grupo B con Independiente Medellín, Envigado y La Equidad. Se vienen apasionantes duelos en cada zona.



Con todo listo, el calendario toma vital importancia. Vale recordar que en cada grupo se disputarán seis jornadas (partidos de ida y vuelta) y los líderes avanzarán a la gran final.



Así quedó el calendario:

Fecha 1

Grupo A



Millonarios vs Bucaramanga

Junior vs Nacional



Grupo B



Envigado vs Tolima

Medellín vs Equidad



Se disputará el fin de semana del 21-22 de mayo.

Fecha 2

Grupo A



Nacionañ vs Millonarios

Bucaramanga vs Junior



Grupo B



Tolima vs Medellín

Equidad vs Envigado



Se disputará el miércoles 1 de junio.

Fecha 3

Grupo A



Nacional vs Bucaramanga

Junior vs Millonarios



Grupo B



Envigado vs Medellín

Tolima vs Equidad



Se disputará el fin de semana del 4-5 de junio.

Fecha 4

Grupo A



Millonarios vs Junior

Bucaramanga vs Nacional



Grupo B



Equidad vs Tolima

Medellín vs Envigado



Se disputará el miércoles 8 de junio.

Fecha 5

Grupo A



Millonarios vs Nacional

Junior vs Bucaramanga



Grupo B



Medellín vs Tolima

Envigado vs Equidad



Se disputará el fin de semana del 11-12 de junio.

Fecha 6

Grupo A



Bucaramanga vs Millonarios

Nacional vs Junior



Grupo B



Tolima vs Envigado

Equidad vs Medellín



Se disputará el miércoles 15 de junio.