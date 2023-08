Cadavid perdona pero no olvida: así habló de Federico Gutiérrez

Andrés Cadavid, ahora vestido de naranja con el Envigado, se refirió a un señalamiento de parte de Federico Gutiérrez, ex alcalde de Medellín, quien lo mencionó en una operación contra una red delincuencial.

Los hechos ocurrieron en 2019 en un operativo de extinción de dominio contra la banda criminal La Terraza en el que se mencionó al jugador.



Gutiérrez tuvo que retractarse: "La mención que se realizó respecto al ciudadano Andrés Cadavid no fue con el propósito de afirmar que él hacía parte o era integrante como jefe de esa organización criminal de La Terraza sino simplemente que algunos bienes que estaban a su nombre habían estado afectados en el proceso de extinción de dominio mencionado”, aclaró el hoy candidato a la Alcaldía.



Sin embargo, la disculpa parece no alcanzarle al ofendido: “El exalcalde Federico Gutiérrez había citado una rueda de prensa donde de una u otra manera me había vinculado a mí con un grupo delincuencial, había dicho cosas que me afectaron a mí y a mi familia. Para mi padre que vive en un pueblo fue algo sumamente aterrador, para mí y la seguridad de mi familia fue algo también aterrador en su momento, ahí había declarado que yo hacía parte de esta estructura criminal, de que en el contexto yo estaba en la cárcel. Todo mundo sabía que yo soy un jugador profesional, que soy graduado de comunicación audiovisual, lo mí es jugar al fútbol, siempre dar buen ejemplo”, dijo Cadavid en El Alargue de Caracol Radio.



“Me afectó bastante tanto mi vida personal como mi familia, hoy gracias a Dios se da la retractación de entender que somos seres humanos, que uno se equivoca, pero tocó luchar bastante para que él saliera a retractarse y decir que yo soy un hombre de bien, que hay un proceso, pero no tiene nada que ver con que yo sea una mala persona como se dijo en su momento, sino que soy una persona de bien y eso me deja muy tranquilo, le doy gracias a Dios porque la verdad salió a la luz”, añadió.



"Se dio una retractación, pero no cura todas las heridas que se hizo con esta entrevista, no cura todo lo malo que hizo, pero le alivia a uno con el corazón que la gente se pueda dar cuenta quién es Andrés Cadavid y toda la familia que me rodea”, concluyó el futbolista.