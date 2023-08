Bus de Santa Fe fue atacado antes del partido con Envigado: ¿Qué pasó?

Independiente Santa Fe enfrenta este miércoles, 23 de agosto, a Envigado FC en El Campín, en partido válido por la fecha 7 de la Liga BetPlay Dimayor II-2023.



El cardenal espera volver al triunfo ante su gente y sumar tres puntos importantes para el desarrollo del campeonato y fortalecer el proceso del técnico Hubert Bodhert.



Sin embargo, varios aficionados se extrañaron al ver llegar la delegación cardenal en el bus oficial del equipo, pues llegó con signos de ser violentado: un vidrio roto alertó a los hinchas y a las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Los jugadores y el cuerpo técnico están bien?



Atacaron bus de Santa Fe. Foto: Archivo particular

“Atacaron a piedra el bus e impactaron una de las ventanas”, fue lo primero que le dijeron fuentes del club a FUTBOLRED.



¿Hubo heridos?, preguntó este medio. “Por fortuna, el hecho sucedió cuando el bus se dirigía desde la sede administrativa del club hacia el hotel, para recoger a los jugadores y a la delegación. El conductor iba solo, así que no pudo detectar con claridad quiénes fueron los atacantes, aunque dijo que no tenían distintivos de ningún equipo en especial”, confirmó Santa Fe.



Solo fue el susto, pero los jugadores no estaban en el momento del acto violento. Eso sí, bromearon con el vidrio roto mientras que llegaban a El Campín.