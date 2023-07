Andrés Cadavid reveló su situación en el Medellín ¿Continuará?

Alfredo Arias llegó al Medellín y los resultados en los duelos recientes no han sido los mejores. El uruguayo lleva dos derrotas y un empate, en lo que va de su paso por el cuadro poderoso. Una de sus primeras decisiones fue la de descartar a Andrés Cadavid.



Y es que en la planilla de Dimayor, el defensor no aparece entre los inscritos, pese a tener contrato hasta final de año con el club. En charla con el programa El Vbar, de Caracol Radio, acerca de lo que será su futuro, chances de ir a otro club y deseo de continuar aportando en el Medellín.



Opción de seguir en Medellín: tengo contrato con el club, se han hecho cambios administrativos donde llegan personas, que toman decisiones y a todos les gustan cosas distintas. Han decidido traer otros compañeros que pueden hacer las cosas bien para el club. Se ha decidido que yo mirara si hay forma de jugar en otro club. Le he dado mucho al equipo, he salido con el corazón en la mano y mi idea es salir campeón con el club, aportar y darlo todo. Tengo contrato con el club del que soy hincha. Ellos resolverán la situación, le plantee al profe que quiero aportar si me llegan a necesitar.



Si no se da, hay seis meses más de contrato y los directivos decidirán. Mientras me prepararé para hacer las cosas de la mejor manera. Estoy dispuesto en una competencia sana luchar por mi puesto.



Charla con Arias para no tenerlo en cuenta: cuando llegó me dijo que era una decisión tomada. Me comentó que, si me iba, él necesitaba un central izquierdo. Yo le dije que no tenía ningún problema en aportar lo que tenía que hacerlo, apoyar a los compañeros esté o no. En mi iba a encontrar una persona que así sea el último central, lucharé por un lugar.



Opción de llegar al América: es la primera vez que escucho el rumor. Quizás me han escrito compañeros de otros equipos, que si es verdad que vendrás. Pero en concreto, no tengo ninguna propuesta o que me haya dado cuenta. Donde sea conocen el trabajo mío, luchar, si se da en América o en otros.