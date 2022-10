Andrés Cadavid: ‘Nos da mucha alegría lo que está logrando este grupo’

Deportivo Independiente Medellín derrotó 3-1 a Alianza Petrolera, por la fecha 15 en la Liga BetPlay II-2022, el conjunto antioqueño logró su quinta victoria consecutiva y quedó muy cerca de asegurar su lugar en los cuadrangulares. Al final del partido, Andrés Cadavid fue nombrado como la figura del partido por parte de la Dimayor, el ‘loco’ anotó el segundo gol que le dio la tranquilidad al equipo sobre los petroleros.

“Nos da mucha alegría lo que está logrando este grupo, la idea es seguir de la misma manera. Me gusta el gol, cuando me fui al ataque fue mi decisión, me gusta ayudarle al equipo. Tuve una acción clara que no pude resolver junto con (Diber) Cambindo, igual esos impulsos son para que el equipo se contagie y tengan esas ganas de ganar siempre”, detalló.



En cuanto a la celebración de su gol, Cadavid explicó que “fui a celebrar el gol con un hincha que está en silla de ruedas, entró al camerino, cogió mi camiseta, la abrazó, la besó. Eso es más importante que ganar un título, porque una persona vaya y abrace mi camiseta, demuestra ese amor por el equipo y le da a uno esa alegría, creo que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera”.



Sobre el penal que cobró Diber Cambindo para anotar el tercer gol del encuentro, Andrés le cedió la falta al caucano, quien ya suma siete tantos en el campeonato. El zaguero indicó que “soy el que cobra normalmente, pero también quiero que mi compañero (Diber Cambindo) quede de goleador, es un jugador que también cobra bien los penales y era el momento que anotara, lo impulsamos porque queremos que salga adelante”.



Finalmente, el jugador habló sobre el error en defensa cuando Alianza Petrolera había empatado parcialmente el partido, tres minutos después del gol rojo. “No pasa nada, lo importante es que, aunque hay errores, siempre los sabemos reponer y eso es lo más importante y esto es lo bueno de este equipo, que pase lo que pase, siempre nos vamos a ayudar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8