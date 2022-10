Noche roja en el Atanasio: Medellín venció 3-1 a Alianza Petrolera

Deportivo Independiente Medellín derrotó a Alianza Petrolera por la fecha 15 en la Liga BetPlay II-2022. El poderoso controló el partido y supo sacar provecho gracias a los goles de Felipe Pardo, Andrés Cadavid y Diber Cambindo. Con este resultado, el rojo se trepó al tercer lugar de la tabla con 25 puntos y cuatro en la diferencia de gol.



Ambos equipos salieron en busca del arco contrario, Alianza Petrolera se aproximó al minuto de juego a través de Harrinson Mojica, pero su remate se fue desviado. Respondió Medellín con una jugada colectiva que pasó cerca del arco custodiado por Jaime Mora.



Al minuto 7, el local abrió el marcador a través de Felipe Pardo, el atacante aprovechó un pase de Luciano Pons, el ex Cali, Pachuca, entre otros, hizo una incursión por el sector derecho y con precisión, el dueño de la camiseta número 17 cruzó la pelota con su pierna izquierda, mandando la esférica al fondo de la red. Pardo anotó su primer gol este semestre con el equipo poderoso.



Sin embargo, la ventaja no duraría mucho para el equipo local. Al minuto 14, Brayan Gil con un potente remate de media distancia dejó sin reacción al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Alianza Petrolera empataba un partido que al comienzo se le había complicado.



Con el paso de los minutos, ambos equipos intentaban llegar con claridad al campo rival. Sobre el minuto 16, Estéfano Arango remató al arco tras un pase de Santiago Ruiz, pero la pelota se fue desviada. Al 16, Andrés Ricaurte tuvo el segundo con un remate de media distancia, que pasó muy cerca.



Al 31, Alianza Petrolera tuvo el segundo a través de Brayan Gil, quien no logró aprovechar un rebote que dejó Andrés Mosquera Marmolejo. Medellín seguía atacando con criterio y peso ofensivo.



Sobre el minuto 35 y tras un tiro de esquina, Andrés Cadavid aprovechó la pelota que caía sobre el primer palo y con golpe de cabeza, volvió a poner en ventaja al equipo rojo de Antioquia. Este es el cuarto gol para el zaguero en este campeonato con la camiseta del DIM.



Los últimos minutos del primer tiempo transcurrieron com tranquilidad. Medellín controlaba la pelota, mientras que los barranqueños esperaban para contraatacar, aunque con más ganas estaban los dueños de casa para aumentar la ventaja en el marcador.



En la etapa complementaria, Medellín salió a buscar alargar el resultado. Al minuto de juego, Diber Cambindo recibió un centro de Vladimir Hernández, pero Luciano Pons no llegó a tiempo para rematar. Sobre el minuto 4, Andrés Cadavid se disfrazó de delantero y con un remate cruzado tuvo cerca el tercer gol del poderoso.



Tres minutos después, Vladimir Hernández generó otra aproximación en el local. Luego, tras un centro de Luciano Pons, Adrián Arregui de cabeza por poco anotaba. Al minuto 16, una jugada de ataque para el DIM, Luciano Pons no pudo cabecear porque le halaron la camiseta, tras dos minutos de análisis del VAR, el árbitro Nolberto Ararat no dudó en sancionar el penal. Un minuto después, Diber Cambindo se encargó en transformar la falta en el tercer gol rojo. El delantero caucano llegó a siete goles en el presente campeonato con los rojos.



Tras el gol, Alianza Petrolera hizo dos cambios: ingresaron Santiago Orozco y Daniel Moreno en lugar de Santiago Ruiz y Leonardo Saldaña. Los petroleros cinco minutos después emplearon otros dos cambios, Hubert Bodhert se la jugaba toda. Entraron Luis Miguel Angulo y Brayan Fernández en lugar de Harrinson Mojica y Brayan Gil.



Medellín aprovechó para hacer una variante, ingresó Jordy Monroy Ararat en lugar de Juan Guillermo Arboleda, quien se fue de la cancha en medio de aplausos. Al minuto 34 y para el aplauso salió en el DIM Diber Cambindo e ingresó Christian Marrugo.



Alianza agotó sus cambios al minuto 39 con el ingreso de Jair Castillo por Efrain Navarro. Por parte del DIM, un minuto después hicieron tres cambios, entraron Javier Méndez, Johan Martínez y Daniel Torres por Víctor Moreno, Felipe Pardo y Adrián Arregui.



Al final, Medellín logró conseguir su quinta victoria consecutiva en el campeonato, en un partido que lo transitó de manera tranquila. Llegó a los 25 puntos y con cuatro goles a favor en la diferencia, lo más probable es que se mantenga entre los ocho, Alianza Petrolera fue un equipo de chispazos y prácticamente está resignando opciones de clasificar.



En la próxima fecha, Independiente Medellín enfrentará al Atlético Nacional en una nueva edición del clásico antioqueño. Mientras que Alianza Petrolera recibe en Barrancabermeja a Independiente Santa Fe.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8