Dejó huella y Bodhert pidió extremo: campeón con Santa Fe pide pista

Independiente Santa Fe perfila la nómina que tendrá Hubert Bodhert para el proyecto a largo plazo que hace tiempo se intenta pero, por distintas razones, no se ha cumplido.

El equipo cardenal confirmó la llegada del paraguayo Anthony Silva para el arco, un puesto donde urgía un hombre con experiencia, y además el DT habría pedido también un extremo. Y aquí es donde un viejo conocido ha levantado la mano.

​

Como jugador libre y con la buena sensación que ya dejó apostar por un atacante veterano como Hugo Rodallega, un ex campeón de Liga y Superliga con Santa Fe habló de lo que hay en su ruta en la actualidad y el buen recuerdo de Bogotá.



"Tuvimos varios títulos, creo que 4-3, pero sí hicimos algo muy importante. Siempre lo tengo dentro del corazón porque fue el equipo que me abrió las puertas cuando me quedé 6 meses quieto por estar peleando un tema con el Pereira, porque pertenecía allá. Llegué, Santa Fe me abrió las puertas, creo que hice las cosas muy bien y es para mí uno de los equipo donde me acogieron bien, me sentí bien y siempre lo sigo desde que me fui. Esperar a ver qué pasa, si se da la oportunidad bienvenido sea, pero hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento", dijo Anderson Plata en el Vbar de Caracol.



Sin querer presionar demasiado, insisitió en que, a su salida de Al-Jabalain de Arabia Saudita, todo está por hablarse: "Todavía no he tenido contacto con nadie. Esperando qué va a pasar... Me fue bien (en su paso por Arabia Saudita), estamos esperando para ver qué pasa, pero por el momento estamos en vacaciones y mirar a ver qué pasará en estos días".



Plata no descartó a Atlético Bucaramanga ni a Deportes Tolima, otro club con el que supo brillar, pero mientras suena su teléfono descansa y espera una buena opción para seguir su carrera. Los títulos lo respaldan.