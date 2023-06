Referente de Santa Fe alerta al club: ojo al proceso de Millonarios

Millonarios no solo es el campeón actual del fútbol colombiano, también es un equipo con un modelo de juego, de trabajo y de gestión que ha dado suficientes frutos para ser considerado un ejemplo a seguir.



Claro que esta apreciación para muchos aficionados de otros equipos es casi que un sacrilegio, pues puede más el fanatismo y el ser contra del embajador, que ver a conciencia lo que ha hecho el club bogotano bajo la dirección técnica de Alberto Gamero.



Sin embargo, un referente histórico de Santa Fe no se cree el cuento de no ver lo bueno en el gran rival, dejando claro que “el fanatismo (es) para los fanáticos”, y reconociendo las cosas buenas que hay en Millonarios.



Ojo, además envió una alerta al cardenal, especialmente para su dirigencia, pues deberían sacarse cosas buenas del vecino de patio para poner en marcha en Santa Fe.



Se trata de Luis Manuel Seijas, el venezolano que marcó época en la era gloriosa de la década anterior, quien se quitó la venda y fue muy sincero: “La realidad es que al vecino toca analizarlo, estudiarlo y aplicar lo que están haciendo bien, dentro de la visión y valores de la propia institución, pero sería muy tonto no aceptar que algo bueno están haciendo”.