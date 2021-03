Medellín sumó un punto y Nacional perdió dos: análisis del clásico

Si, pese a que el partido quedó igualado sin goles y que tanto Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional sumaron un punto en la tabla de posiciones de la Liga. El poderoso contaba con más dificultades que los verdolagas, para conformar un equipo que pudiera afrontar un clásico, el cual no se disputaba desde hace más de un año. A continuación, cinco aspectos de análisis de este encuentro que tuvo emociones, polémicas, pero al igual que los hinchas en la tribuna, faltó el gol.

Bolillo con orden y táctica, supo destacar a su equipo: Llenos de dificultades con jugadores enfermos y lesionados, Medellín con su técnico, logró elaborar un plan de juego que ‘enredó’ a Nacional y si no era por la falta de eficacia, lo derrotaba. Los rojos muestran solidez en defensa, especialmente con el regreso de Víctor Moreno, contaba además con un bloque para defender y aunque le falta afinar las transiciones de defensa a ataque, lograron el cometido de neutralizar al ataque más goleador del campeonato.



Nacional tuvo la pelota, pero no fue eficaz: Aunque fue virtud del DIM en que Nacional no lograra una nueva noche de fútbol y goles. El conjunto verdolaga no fue eficaz a la hora de definir en las acciones que tuvo, especialmente los primeros 15 minutos de juego, donde los dirigidos por Alexandre Guimarães tuvieron la pelota, pisaban el área final, pero no finalizaban las jugadas.



David Loaiza y la optimización de recursos: El volante fue una de las figuras del encuentro y para este servidor, es una de las revelaciones del campeonato, a pesar de que no es un juvenil. Loaiza maneja los hilos del Medellín a placer, es un tiempista que corta bien el juego del contrario. además, sabe jugar al límite en los partidos. En su primer clásico, supo manejar la tarjeta amarilla que le mostraron a los seis minutos de juego y esa amonestación no le impidió desempeñar su función en la cancha.



Aldair Quintana y la defensa de Nacional volvieron a sacar el cero: El arquero tolimense ha venido mejorando con sus actuaciones y en este clásico antioqueño logró sacar el cero en su arco. Fue importante cada vez que lo exigió Medellín y en conjunto con Emmanuel Olivera y Geisson Perea, hicieron una zaga muy fuerte.



Hubo más juego externo de los laterales verdolagas: Jonathan Marulanda por derecha y Danovis Banguero por izquierda, demostraron alternativas a la hora de sacar el equipo de la presión que por momentos Medellín la ponía en el juego, lograron asociarse e incluso, realizar centros que no fueron aprovechados por sus compañeros de ataque.



Puntos bajos en la creación de juego verde: Andrés Andrade, Jarlan Barrera y Jefferson Duque quedaron en deuda en este encuentro. El ‘10’ se notaba que llegaba de su lesión muscular y poco a poco volvía a tomar ritmo de juego. Jarlan no contó con un socio ofensivo como Jonatan Álvez y se notó un tanto desconectado en el partido. Mientras que Duque tuvo tres opciones y no las concretó.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8