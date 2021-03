'Ahí estamos metidos entre los ocho': 'Bolillo' solo piensa en mejorar

Deportivo Independiente Medellín se sobrepuso a sus ausencias por lesiones y enfermedad, le plantó cara al Atlético Nacional y sumó un punto importante en la carrera para avanzar a la siguiente fase de la Liga I-2021, algo que no logran desde la Liga II-2018. Al final del clásico antioqueño, el técnico Hernán Darío Gómez analizó el juego y lo que expuso su equipo.

“Medellín es un equipo que mejora cada día y supera dificultades, mantiene un orden y es cada vez más largo. A veces nos está costando la precisión y nos falta un mayor manejo en el ataque. Es un equipo inteligente, enfrentamos a un rival que maneja bien la pelota, pero les costó descifrarnos y fue un partido brillante para ambos y al final, pienso que fue un muy buen clásico”, señaló ‘Bolillo’.



Además, “nosotros nunca vamos a hablar si fuimos superiores al rival, vamos a hablar que cada día mejoramos, somos más fuertes y tenemos un mejor ambiente”.



En cuanto a los planteamientos tácticos, Gómez expresó que “hay que tener en cuenta que hicimos muchos cambios por enfermedades, lesiones y nos cuesta conformar un once. Aunque los muchachos que jugaron lo hicieron muy bien, pero hay una continuidad con otros jugadores que nos hacen falta. En especial en ataque y por eso nos cuesta mucho y hay mucho desgaste, especialmente contra un rival que tiene buen pie y elabora bastante durante el partido”.



Con su estilo descomplicado, Hernán Darío no pierde el foco en avanzar de fase en el campeonato. “Ahí estamos, metidos entre los ocho, debemos seguir mejorando. Siempre terminamos inconformes, queremos seguir trabajando, aprendiendo y tenemos el objetivo de afianzarnos entre los ocho”.



Sobre el resultado frente a Nacional, el entrenador indicó que “a nosotros no nos gusta empatar, somos exigentes y siempre queremos ganar. A veces nos fijamos mucho en el juego y nos gustó el trabajo del Medellín, el resultado nos sirve y esperamos ser más continuos en la parte ofensiva, en las transiciones y más precisos para ser equilibrados”.



James Sánchez es uno de los jugadores que le ‘cambia la cara’ al poderoso cada vez que juega, sobre su ausencia en el once inicial, Bolillo explicó que “estamos en esta situación de contar con la suerte de escoger jugadores y darles opciones a todos, en Medellín hay jugadores importantes adentro del campo y en el camerino, otros también me dan opciones para cambiar el partido”.



Finalmente, el técnico no habló sobre ‘neutralizar’ al rival, sino en que están creyendo lo que hacen en cada entrenamiento para mostrar un mejor equipo. “Es un trabajo que hacemos independiente del contrario, a veces nos ponemos una venda en los ojos y trabajamos con lo que nos gusta, lo que sentimos y que nuestro trabajo sea marcar el balón, tener una buena elaboración, donde estamos teniendo dificultades”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8