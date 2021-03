'El resultado no era el que queríamos': Guimarães acaricia el objetivo

Atlético Nacional empató sin goles frente a Independiente Medellín, por la fecha 15 en la Liga I-2021. Al final del partido, Alexandre Guimarães destacó el trabajo de su equipo y el punto obtenido que lo mantiene en la parte alta de la tabla.

“Nosotros hicimos un juego que no fue casi un juego, sino una batalla. Hay que estar muy concentrado para no salir del partido y llevar la pelota a las zonas del rival. Cuando lo hicimos bien, tuvimos aproximaciones, generamos pocas, pero más que el rival. Defensivamente lo hicimos bien, el rival nos quiso llevar a otro lado. Ellos nos cerraron bien las líneas de pase y cuando estuvimos más claros, ahí fuimos mejores. Era un partido para nosotros vital en seguir en el primer lugar y estamos cerca de clasificar y pensar en la Copa Libertadores”, detalló.



En cuanto a las ausencias de Yerson Candelo, Sebastián Gómez y Jonatan Álvez, el brasileño señaló que “nosotros tenemos un plantel extenso para que cuando sucedan estas situaciones, el equipo pueda seguir siendo competitivo y la gente que entró hizo bien su trabajo”.



En cuanto al análisis del juego, Guimarães expresó que “el partido en términos generales, en el que el rival no se sintiera cómodo en una pelota quieta o en un contragolpe lo hicimos bien, pero nos faltó precisión. El resultado no era el que queríamos, pero nos acerca a la clasificación”.



Finalmente, el técnico indicó que “nos faltó más precisión en el último cuarto, mover más la pelota y en las que tuvimos, ser contundentes. Estamos entrando a una etapa del torneo en el que todos nos estamos jugando mucho”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8