América espera derrotar a Patriotas para recuperar senda en la Liga

América de Cali tuvo un revés en su última salida como visitante ante el DIM en el Atanasio Girardot y este viernes (7:30 p.m.) tendrá la posibilidad de enmendar cuando recibe a Patriotas Boyacá en el Pascual Guerrero.



Juan Carlos Osorio reconoció que se cometieron errores, desde la confección de la nómina hasta de funcionamiento, pero hay una nueva oportunidad para resarcirse ante los boyacenses.



Aunque con el técnico risaraldense no es sencillo saber con anticipación qué onceno presentará en este cotejo por su habitual rotación, lo visto en la capital antioqueña amerita que busque nuevas herramientas para tener un rendimiento mejor.



Sin embargo, en la rueda de prensa afirmó que utilizará a algunos jugadores sin mayor cantidad de minutos, pero que se han mostrado en los entrenamientos.



Osorio escogerá su formación de acuerdo con lo que le informe el Departamento Médico, ya que el lateral izquierdo Elvis Mosquera está recuperado y Larry Angulo continúa con su proceso de puesta a punto, mientras que a Daniel Hernández le faltarían dos semanas de incapacidad.



Consultado sobre el encuentro de este viernes, señaló que “será una gran oportunidad para algunos que no han participado y vienen mostrando un buen nivel en el día a día, Vamos a poner un equipo muy competitivo”.



También habló de la planificación del juego: “Hemos tenido una muy buen semana de trabajo, volteamos la página y pensamos en el partido que viene, Ojalá acertemos desde lo táctico y desde el once que estará en cancha”.



En cuanto a las modificaciones del sistema de juego aseveró: “El 80% o 90% de los jugadores se sienten cómodos con tres estructuras de juego y mañana presentaremos una de ellas”.



Se refirió un poco más en detalle sobre lo que ha pensado montar: “Hay escenario para jugar con dos delanteros. Hay escenarios donde necesitamos más juego por banda y un jugador atrás del nueve, sin tener a dos a referentes en el área. Nosotros como club estamos en construcción, se fueron cuatro jugadores, pero ese dinero está siendo invertido en la tercera cancha y un centro de alto rendimiento. Eso me deja tranquilo porque sé que como club será un progreso muy grande”.



Los escarlatas son sextos con 9 puntos, pero el noveno, Medellín, se encuentra a solo 2 unidades (las mismas de Quindío y Águilas Doradas), así que deben buscar un triunfo para mantenerse en el listado.



Por su parte, Patriotas Boyacá ocupa la casilla 17 con 4 puntos, producto de 1 triunfo y 1 empate y 3 derrotas. Apenas ha marcado 3 goles y su defensa es una de las más vapuleada con 8 tantos.



Esta semana los directivos informaron que Jorge Luis Bernal no seguirá como técnico en propiedad y su planteamiento sería una incógnita.



Vienen de perder 0-3 ante Nacional en Tunja y quieren recuperarse en una plaza importante. Cuenta con jugadores experimentados como el arquero Carlos Mosquera, Kevin Aladesanmi, José Leudo, y Jesús Arrieta, sumados a varios juveniles que andan detrás de ganarse el puesto.



Al mismo tiempo, el timonel de América se mostró en desacuerdo con la salida de cinco de sus colegas cuando el campeonato apenas va en la quinta fecha: "La situación angustiosa, injusta, dolorosa, me incluyo allí, de nosotros los técnicos obedece a nuestra cultura, si algo le falta al país son proyectos serios".



Osorio también hizo llamado para aplicarse en un futuro: "El ente gobernador en Colombia debería tener reglas y conductas muy claras, muy marcadas. Por ejemplo, ningún técnico puede ser despedido sin terminar el torneo o diez fechas como mínimo. En nuestro país la palabra suceso ante a la palabra proceso y por eso no se valoran los procesos".



Datos en el previo

​

América de Cali nunca ha perdido frente a Patriotas Boyacá por Liga desde 2017. En 8 partidos ante este rival suma 4 triunfos y 4 empates.



De lograr una victoria este viernes en el Pascual, los escarlatas hilarían su tercera celebración como locales, después de vencer a Junior (3-1) y Once Caldas (1-0).



Estadio: Pascual Guerrero

Viernes 20 de agosto

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Mauricio Mercado (Sucre)

Asistentes: Elkin Echavarría (Antioquia) y Yair Padilla (Magdalena).



Probables formaciones:

América de Cali: Joel Graterol; Geovan Montes, Kevin Andrade, Marlon Torres, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Luis Alejandro Paz (Rodrigo Ureña), Carlos Sierra, Deinner Quiñones, Gustavo Torres; Carlos Cortés Barreiro (Adrián Ramos).

D. T.: Juan Carlos Osorio.



Patriotas Boyacá: Carlos Mosquera; Andrade, Kevin Aladesanmi, Martín Payares, Yonathan Murillo; José Leudo, Edgardo Rito, Cristian Barrios, Santiago Orozco; Jesús Arrieta, Darwin Carrero.

D.T. (e): Juan David Niño.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces