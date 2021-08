Gamero y su dolor de cabeza con lesión de Bertel: ¿cómo reemplazarlo?

Alberto Gamero salió dolido del partido de Copa Colombia, que terminó en eliminación a manos de Alianza Petrolera. Sin embargo, eso no fue todo. Millonarios también perdió a una ficha clave a causa de una lesión, así que el entrenador samario tendrá muy poco tiempo para afianzar a su lateral izquierdo reemplazante, quien se encargará de cubrir el puesto de Ómar Bertel. ¿Quién será el elegido?

Las noticias no son muy gratas tras conocer del esguince de tobillo que sufrió Bertel, que lo alejaría por unos días de las canchas. Sumado a esto, Gamero tampoco podrá contar con Elvis Perlaza, quien justamente lo reemplazó frente a los petroleros. El cartagenero debe pagar sanción por la roja que vio en la fecha anterior contra el Cali.



¿Quién podría ocupar esa banda? Pues, una de las opciones que contempló inicialmente Gamero fue intentar con Andrés Murillo, a quien todos conocen como defensor central, pero que también fue utilizado en La Equidad como lateral izquierdo. El vallecaucano que fichó con los azules para el segundo semestre sería una posibilidad pero desde el banco, en caso que su principal apuesta no salga bien.



El técnico samario se la jugará con Felipe Banguero, a quien finalmente decidieron inscribir, luego que no pudieran cederlo a otro club. Su nombre se vinculó como posibilidad en Once Caldas y Bucaramanga, pero ningún trato se dio, y se quedó con Millonarios a cumplir contrato. En el último día de inscripciones, cuando también sumaron a Daniel Giraldo, el club incluyó a Banguero en sus últimos cupos.



El antioqueño de 32 años, que llegó en 2017 al club, ha sido de los más resistidos por la afición embajadora. Llegó el momento de reconquistar corazones azules y frente al DIM, con el que jugó hace diez años, buscará hacerlo este sábado.