Copa Colombia definió duelos de octavos: DIM vs Cali, el más atractivo

La Copa Betplay 2021 aterrizó en los octavos de final, luego de conocer los clasificados de la fase III, que se enfrentarán a los equipos que tuvieron acción en torneo continental y harán su aparición en esta fase. A través de un sorteo, realizado en la noche de este jueves, se definieron los duelos en la fase que iniciará el próximo 25 de agosto.



La programación quedará definida este mismo viernes, Hay que recordar que las cabezas de serie cerrarán en condición de local.

Así quedaron los duelos de octavos

​

Llave 1: Llaneros FC vs La Equidad

Llave 2: Patriotas vs Atlético Nacional

Llave 3: Jaguares vs América de Cali

Llave 4: Deportivo Pereira vs Atlético Junior

Llave 5: Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

Llave 6: Ind. Medellín vs Deportivo Cali

Llave 7: Atlético Bucaramanga vs Ind. Santa Fe

Llave 8: Rionegro Águilas vs Deportes Tolima



¿Cómo se jugará lo que resta de Copa?



Octavos de final: ida (25 de agosto) y vuelta (1 de septiembre)

Cuartos de final: ida (8 de septiembre) y vuelta (15 de septiembre)

Semifinales: ida (6 de octubre) y vuelta (20 de octubre)

Final: ida (10 de noviembre) y vuelta (24 de noviembre)