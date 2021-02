América de Cali, con la obligación de vencer al Pasto en Liga

América de Cali todavía no encuentra su mejor forma y sigue por fuera de los primeros ocho de la de la Liga BetPlay I-2021. Este domingo enfrenta en el Estadio Libertad (6:05 p.m.) al Pasto y aunque llega obligado a conseguirlo, ni siquiera un triunfo lo ubicará en el selecto listado.



Se encuentra 6 puntos por debajo del octavo puesto (Jaguares, que tiene 14 unidades), lo que indica que un resultado distinto a la victoria le seguirá complicando su futuro en el certamen.



Esa presión que tantas veces ha utilizado Juan Cruz Real para evitar la salida de sus rivales y llevarlos al error en defensa, es la misma que hoy tiene el entrenador argentino para sumar los tres puntos y empezar la recuperación que requiere el campeón colombiano.

Los números no le cuadran y pese a que le faltan todavía 10 fechas más el compromiso aplazado ante Patriotas, que se jugará este miércoles en Tunja, ya empieza a sacar la calculadora para analizar sus necesidades. A ellos se suma que la mayoría de los que están arriba son los reconocidos clubes tradicionales del país.



Para el partido en la capital nariñense tampoco podrá contar con Duván Vergara –le faltan al menos dos semanas de recuperación– y Adrián Ramos, quien sufre una sinovitis post-traumática de la rodilla izquierda y debe esperar que se desinflame para conocer su incapacidad.



Por su parte, el zaguero central Pablo Ortiz tiene una fatiga de los isquiotibiales y no le autorizó competencia, sigue en Departamento Médico y a la espera de cómo evolucione.



La expectativa ahora es ver en qué condiciones llega Jeison Steven Lucumí, quien viajó con el plantel a la capital de Nariño después de recibir el ‘transfer’ desde España.



La última vez que América de Cali le ganó al Pasto en el Estadio Libertad fue en cuartos de final de la Liga Águila I, el 3 de junio de 2017, 0-1 con gol de Juan Camilo Hernández tras pase de Johnny Vásquez, y se clasificó a las semifinales.



Según Luis Alejandro Paz, “tenemos claro que es un equipo aguerrido, que lucha, que mete, que juega bien, tiene claro una idea de juego, que se repliega muy y cierra de buena forma las líneas de pase, que contragolpea, tiene un estilo y unas características bien marcadas. Eso lo llevó a ganar el partido anterior y viene con ese envión anímico”.



Sobre lo que debe hacer América en este compromiso, dijo que “nosotros sabiendo sus características tenemos que hacer nuestro trabajo, priorizar nuestras condiciones, nuestras virtudes y estar claritos en todos los aspectos, que Dios nos mantenga con esa sabiduría de juego para poder desempeñar lo que hemos planificado y de esa manera lograr los tres puntos”.



Pasto ha tenido la continuidad de la mayoría de su plantel y del técnico Diego Corredor, aunque está también urgido de ganar para acercarse a los ocho. En cuanto a la formación, el arquero Diego Martínez le sacó la posición al venezolano José Contreras.



El partido en Pasto contará con asistencia del VAR.

Datos en el previo:



América de Cali ganó los dos últimos partidos ante Pasto en Liga; no obstante, Deportivo Pasto solo perdió dos partidos como local ante este rival desde 2002 en Primera A.



Pasto no ganó en sus últimos cuatro duelos como local en el campeonato (3 empates, 1 derrota); su peor racha sin ganar en casa desde octubre 2018 - febrero 2019 (6: 3 empates, 3 derrotas).



América empató sus tres más recientes juegos; no acumulaba tres empates consecutivos desde septiembre 2019 (2-2 vs. Jaguares; 1-1 vs. Bucaramanga y 3-3 ante La Equidad).



El portero de Pasto, José Contreras, ha realizado 17 paradas, 10 fueron desde dentro del área (59%).



Santiago Moreno, de América, lidera las estadísticas ofensivas de su equipo: goles (2), asistencias (2), regates completados (12), toques en el área rival (22) y ocasiones creadas (9, incluyendo asistencias).





Domingo febrero 30 de febrero



Hora: 6:05 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Estadio: Libertad, de Pasto



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas)



Asistentes: Wilmar Navarro (Santander) y Mauricio Escobar (Risaralda).





Probables formaciones:



Pasto: Diego Martínez; Cristian Tovar, Francisco Rodríguez (Leonardo Aponte), Hernán Pertuz, David Gómez (César Quintero); Camilo Ayala, Éderson Moreno, Esneider Mena, Miguel Camargo, Ray Vanegas; Jeison Medina.



D.T.: Diego Corredor.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Héctor Quiñones; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña, Rafael Carrascal (Luis Sánchez), Yesus Cabrera, Santiago Moreno; Díber Cambindo.



D.T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces