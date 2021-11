La pelea en el tablero: así fue el 'jaque mate' de Osorio a Gamero

América aguantó, tuvo reacción, remontó y celebró en la soledad de Barranquilla, por una victoria contra Millonarios necesaria aunque no definitiva, en el inicio del cuadrangular B de la Liga Betplay II 2021.

Y buena parte de ese triunfo 2-1, agónico y trabajado, tuvo que ver con el duelo de estrategias: el arrojo de Juan Carlos Osorio vs la seguridad de Alberto Gamero.



Ambos equipos firmaron un primer tiempo de esos que se mueven entre lo táctico y lo aburrido: no se animaron a hacerse daño. Pero en el complemento sí que se escribió una historia distinta, que premió la valentía de uno sobre las precauciones del otro.



Osorio ganó el pulso en la raya con ajustes que resultaron determinantes: a los 63 minutos refrescó el medio campo al cambiar a Paz por Malagón y le dio un impulso nuevo al ataque al ordenar la llegada de Ureña por Angulo. Ojo que eran dos hombres de buen rendimiento, pero justamente fue esa la apuesta, desconcertar al rival y obligarlo a mvoer el tablero y abrir espacios.



Pero no solo eso, la llegada de Sierra por Gómez, a los 71 minutos, tuvo doble efecto: le permitió al DT cuidar a un Gómez que ya se había salvado de la roja y permitió adelantar las líneas para el remate del juego. Aunque el movimiento clave pasó por el talento, pues Osorio sacó a un inamovible, Lucumí, para darle espacio y confianza a un discutido, Joao Rodríguez. Y fue este último el autor del tanto de la victoria, al minuto 88, precisamente en una asistencia de Sierra.



Tal vez América no planeó el sufrimiento, pero seguro tenía claro el plan de aguantar y contragolpear para hacer respetar su casa provisional de Barranquilla.



¿Y cómo respondió Gamero? Cuando Osorio replanteó el juego con sus cuatro primeros cambios (al final entró Torres por Ramos, pero ya estaba todo dicho), el ajuste fue Perlaza por un Ruiz agotado en la cobertura de la banda y Andrés Gómez por Emerson Rodríguez, quien no tuvo un partido especialmente inspirado.



En ese punto Millonarios ganaba y era un botín valioso como para ordenar el repliegue, pero ele efecto real fue que, sin Ruiz hubo menos dolores de cabeza para los americanos, que tuvieron más espacio y tiempo para el contragolpe.



Pero el cambio que peor salió fue el de Murillo por Silva, a los 79: es cierto que el líder azul estaba exhausto, que el aporte del gol podía ser suficiente para relevarlo y dar espacio a jugadores más frescos, pero con Murillo el mensaje fue ir complemente contra el arco de Ruiz y eso acabó jugando en contra. Vale decir que el recién llegado fue el que metió la mano en el área para el penalti del 1-1.



Cuando llegó Jader Valencia por Vertel ya el América había remontado y, aunque había hecho gran trabajo contra Nacional, esta vez no tuvo continuidad ni tiempo para evitar la derrota.



Al final las fichas de Osorio fueron todas por la victoria, porque era lo que correspondía al equipo que era local. Las de Gamero, en cambio, intentaron bajar la persiana cuando tenía tres puntos en la bolsa y, al final, quedarse con las manos vacías. Un jaque mate de la valentía a la precaución.