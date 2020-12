América busca otra final en su visita a un Junior con varias bajas

América de Cali se juega este domingo (8:00 p.m.) ante Junior el paso a la final de la Liga BetPlay 2020 en Barranquilla, donde espera realizar un buen juego y hacer valer su nómina más entera. El plantel escarlata no reportó positivos de covid-19, a diferencia de los 11 casos de su rival, y espera tener un correcto funcionamiento futbolístico como vía para buscar un triunfo y acceder a la instancia definitiva. Un empate llevará la serie a lanzamientos desde el punto penal.

Juan Cruz Real recupera a su arquero titular, el venezolano Joel Graterol, lo mismo que al central Kevin Andrade, al chileno Rodrigo Ureña y Rafael Carrascal, pero no estarán su jugador más desequilibrante, Duván Vergara, y Felipe Jaramillo por sanción.



En América se han hecho a la idea de que a ellos no le importan las ausencias del rival, sino que el equipo encuentre el engranaje perfecto para someter a un conjunto que a pesar de las bajas nadie puede desconocer que cuenta con hombres de mucha capacidad en creación y ataque.



Toda la fe está puesta en que se pueda superar a la defensa albirroja a través de Luis Sánchez, Yesus Cabrera, Santiago Moreno y Adrián Ramos, pero también se sabe que no pueden cederles espacios a futbolistas de reconocido potencial como Freddy Hinestroza, Miguel Ángel Borja, Michael Rangel y posiblemente si es dado de alta Teófilo Gutiérrez.



Será un juego de ajedrez en el que Cruz Real debe mostrar la mejor forma de mover sus fichas. Por lo trabajado en la semana podría repetirse la dupla Luis Alejandro Paz-Yesus Cabrera en la línea de contención, para dejarle la generación a Santiago Moreno, Luis Sánchez y tal vez Jhon Arias, en tanto que Adrián Ramos sería el hombre en punta. En la mitad y el sector posterior habrá que contar con mucha concentración y evitar que el local arme circuitos que se traduzcan en goles y puedan costar una eliminación.



Un buen recuerdo para los ‘diablos’ fue el 2-1 conseguido en el Romelio Martínez en la ida de la Superliga, resultado que deberán repetir o mejor si amplían la diferencia. Sobre el papel no hay un favorito por las situaciones previas, aunque su afición aguarda que sea el elenco vallecaucano el que saque provecho de las contingencias.



La fría estadística muestra que los dos equipos se han enfrentado en el torneo local en 202 ocasiones, con 80 victorias para América, 60 para Junior y 62 empates.





Estadio: Pascual Guerrero



Domingo 13 de diciembre



Hora: 8:00 p.m.



Transmite: WIN Sports+



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)



Asistentes: John Gallego (Caldas) y Herminzul Calderón (Asocafa).



Probable formación



América: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera, Luis Sánchez, Santiago Moreno, Jhon Arias; Adrián Ramos.



D.T.: Juan Cruz Real





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces