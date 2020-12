‘Hay que tener el corazón caliente y la cabeza fría’: Juan Cruz Real

Juan Cruz Real tendrá otro duro examen este domingo en el banquillo de América de Cali, después de empatar 0-0 en casa frente al Junior en el compromiso de ida de la semifinal de la Liga BetPlay 2020.

El técnico argentino no tiene más alternativa que ganar en Barranquilla (o empatar y clasificar por penaltis), porque de lo contrario deberá decirle adiós a la temporada. Precisamente, en cuanto a lo que podría ser su continuidad en el club, independientemente del resultado, señaló: “lo más importante ahora es enfocarnos en el partido, que es muy importante para nosotros y todo lo demás es secundario, se especulan muchas cosas, al final lo más importante son las voces oficiales del club lo que puedan comunicar y lo que pueda comunicar yo, cuando llego a un club generalmente lo hago con la intención de quedarme mucho tiempo y creo que con eso digo, hay que enfocarse en el partido, que es lo más importante, algo en lo que nosotros tenemos mucha ilusión en poder pasar y jugar la final”.



Acerca de las ausencias de Juan Pablo Segovia y Carlos Sierra, titulares y claves en el título de hace un año bajo la dirección de Alexandre Guimarães, dijo que “en el fútbol día a día las decisiones que tomamos son técnico-tácticas, y obviamente este deporte es actualidad, hay jugadores a los que hoy no les toca y en el próximo partido les tocará, y viceversa, son decisiones puramente técnico-tácticas y tratar de buscar lo mejor que creemos en este momento para el equipo”.



Sobre Junior, que presenta varias bajas por covid-19, sostuvo que “no vamos a descubrir nada diciendo que Junior tiene una de las nóminas más costosas, sino la más costosa del país, una nómina extensa, importante, la verdad es que nosotros hemos sufrido muchas bajas durante el campeonato, solamente les recuerdo que cuando fuimos a jugar un partido definitorio contra Gremio en Porto Alegre no teníamos a Adrián Ramos ni Aldair Rodríguez, en el partido anterior no tuvimos a Joel Graterol, hemos tenido las bajas de Yesus Cabrera, de Duván Vergara, la diferencia es que no hemos tenido tantas bajas juntas y en los partidos recientes las hemos tenido entre sanciones y situaciones de covid, no hemos hecho énfasis en eso sino en los que iban a jugar. Creo que Junior va a presentar una buena nómina porque tiene jugadores importantes, hasta dos por posición y creo que nos vamos a enfrentar a un gran rival”.



En cuanto a lo que podría cambiar respecto al anterior encuentro explicó: “Fue un partido parejo, en el que nosotros fuimos superiores en el primer tiempo, el segundo fue más equilibrado, pero el equipo me dejó tranquilo, me quedo con las sensaciones que tuvimos contra Nacional en el partido de ida, creo que hasta la expulsión fuimos superiores al rival, son juegos de semifinales, muy cerrados, hay que estar tranquilos, nosotros haciendo un gol en Barranquilla clasificamos, estamos tranquilos, sabemos que es una llave cerrada, y si alguno piensan que porque acá empatamos estamos muertos, les digo que estamos más vivos que nunca”.



También dio luces sobre la forma en que debe enfrentarse el compromiso: “Hay que tener mucha inteligencia emocional, como hablamos con los jugadores, hay que estar con el corazón caliente y la cabeza fría, pensar como lo venimos haciendo, los partidos con Nacional y el de Junior son de 180 minutos, donde los detalles pueden marcar el futuro de un partido, así que tenemos que estar tranquilos, muy centrados, sabiendo lo que nos jugamos, con el respaldo de la ilusión de la gente”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces