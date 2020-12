Guarín no contesta: Gamero y cómo van los fichajes en Millonarios

Millonarios sigue ilusionado con conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2021 por la vía de la Liguilla 2020 y luego, de avanzar, gracias al repechaje contra Deportivo Cali. Es por eso que el proyecto de Alberto Gamero espera ser reforzado con jugadores de categoría para el medio colombiano, que puedan afrontar una posible competencia continental.



En charla con el periodista César Augusto Londoño, Gamero confesó su interés por el fichaje de Fredy Guarín. “Los buenos jugadores interesan todos los técnicos. Él es de talla internacional, con jerarquía. He escuchado que es hincha de Millonarios, pero no hemos hablado”.



Incluso, el DT embajador contó una anécdota en el proceso de búsqueda de Guarín. “Me dieron un teléfono de él, me comuniqué y no me contestó; de pronto no tiene mi número y por eso no atendió”, confesó Gamero, quien bromeó con la situación económica del club y las peticiones del volante internacional: “Todos los jugadores saben de la situación económica actual del fútbol con la pandemia. Si hizo buena plata en China que la guarde y, si quiere, que nos preste a nosotros”.



Sin embargo, Gamero no se quedó en Guarín y tocó el tema del delantero Marco Pérez, quien también suena para Millonarios. “Es goleador, le fue muy bien conmigo en el Tolima. Soy de los técnicos que entre más tenga, mejor. Pero ojalá venga jugadores que quieran jugar en la institución”.



Finalmente, Gamero habló de la continuidad de David Macalister Silva: “He hablado con él y es un jugador importante del equipo, es de élite y nuestro capitán”.