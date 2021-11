Fútbol de América no le alcanza para pensar en clasificar: el análisis

América de Cali quedó al borde de la eliminación en su intento por entrar a los cuadrangulares luego de perder 1-2 este sábado frente a Equidad en Bogotá.



Aunque los números le dan todavía una remota opción, lo de Techo fue un triste colofón de la presencia del técnico Juan Carlos Osorio al frente del conjunto rojo.



No supo aprovechar la derrota de local de Envigado y con 23 puntos prácticamente le dijo adiós a la ilusión de clasificar, porque el fútbol no aparece por ningún lado. Para colmo de males, Bucaramanga le empató 0-0 a Nacional en Medellín y ahora es noveno con 26 unidades.



El desespero del entrenador rojo, tomándose constantemente la cabeza en la parte alta del estadio de Techo, fue la evidencia del sufrimiento experimentado en la capital colombiana.



Para FUTBOLRED estos fueron los detalles de la desastrosa actuación escarlata en Techo.



La línea de tres fue fatal: Increíble que Juan Carlos Osorio no haya entendido que esa defensa desequilibrada le hizo perder varios puntos en el campeonato. Apenas iban 10 minutos y Equidad ya había celebrado dos veces ante la pasividad y lentitud de los tres hombres escogidos por el risaraldense.



Sin referencia de marcas, lentos, sin reacción, en cuatro minutos mostraron su inoperancia. Todo lo contrario al manual de lo que debe hacer una buena defensa.



Equidad le sacó provecho al sector derecho defensivo, donde estaba Jhon Palacios, también a la ingenuidad y lentitud de Kevin Andrade en el primer gol, lo mismo que escasa reacción de Pablo Ortiz, que por amarilla se fue rápido del compromiso.



Un equipo con aspiraciones y obligado a ganar tenía que estar más concentrado, a sabiendas de que Alexis García iba a explotar los costados desde el comienzo del partido. Pero esta vez guerra avisada mató soldado.



Rendimientos individuales por lo bajo: De la presentación en Bogotá solo se salva Jeison Lucumí por el gol del descuento y acercar a su equipo a una remontada que nunca llegó. De resto, ni Mauricio Gómez, ni Deinner Quiñones ni tampoco Adrián Ramos pudieron marcar la diferencia que se necesitaba.



Si los aportes individuales no funcionan, difícil esperar que el colectivo funcione. Este grupo anda de capa caída y realmente lo que avizora ante Pasto y Pereira no es nada halagador para buscar el milagro.



Falta de fundamentación para entregar el balón: Increíble que a estas alturas un jugador profesional no pueda entregarle la pelota a un compañero ubicado a menos de 15 metros. Así ocurrió durante buena parte del encuentro, favoreciendo las intenciones del cuadro capitalino. Lis Paz, que tuvo la responsabilidad de sacar el equipo desde el medio, se vio limitado en diversas acciones.



Pobreza ofensiva preocupante: Otro dato que debe inquietar al cuerpo técnico es que el único remate al arco de Sergio Román fue el gol del descuento de Sergio Román, a los 45 segundos del periodo complementario. De resto, la zaga ‘aseguradora’ no tuvo ninguna presión.



Hombres que no dieron ninguna solución: En medio del desorden de América y haciendo lo que fuera por al menos lograr el tanto del empate, Pompilio incluyó a Joao Rodríguez y Carlos Cortés Barreiro en el segundo periodo, llenando la cancha de delanteros que antes que ofrecer opciones de gol, lucieron atropellados y chocando.



Lo de Joao también parece caso juzgado, ya que a pesar de la confianza de Osorio sigue sin marcar gol y es intrascendente.



Rodrigo Ureña y Jeison Lucumí sí ofrecieron un revulsivo, por lo menos en los primeros minutos del segundo tiempo, cuando se logró el descuento. El chileno es un jugador rendidor en recuperación y su presencia se sintió para frenar las apariciones del cuadro verde.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces