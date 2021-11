América de Cali cayó frente a Equidad y quedó prácticamente eliminado

América de Cali cayó 1-2 este sábado frente a Equidad en el estadio de Techo por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2021 y con 23 puntos prácticamente sepultó sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares.



El equipo capitalino, que salió al escenario sin ninguna opción, pero si a sumar para la reclasificación, evidenció la pobreza futbolística de América, que aparte de entregar mal el balón en las escasas ocasiones que lo tuvo, fue incapaz de hilvanar opciones en el arco de Sergio Román. Y quedó demostrada la escasa maniobra de Luis Alejandro Paz cuando recibió el esférico, facilitando el manejo de Equidad desde la mitad de la cancha.



No hay duda de que fue el peor primer tiempo de lo que lleva Osorio al frente del cuadro escarlata. Un equipo atornillado, sin ideas, con tres centrales que nunca referenciaron las marcas de los hombres que llegaban al área de Graterol y sin un solo remate al arco rival… Un completo desastre.



En el segundo periodo, la mayoría de los cambios fueron delanteros, pero terminaron atropellados y sin un creativo que los alimentara para ir por lo menos por el empate. Ni siquiera conocer la derrota de Envigado 1-2 ante el eliminado Once Caldas sirvió de motivación para un elenco sin alma, que aunque matemáticamente sigue vivo, ahora sí dependerá de un milagro para avanzar a la siguiente ronda, prendiendo velitas para que el resto de clubes involucrados no sumen más puntos.



En el minuto 6, un centro de Amaury Torralvo por la izquierda ante la pasividad de Jhon Palacios para evitar el servicio y después Larry Angulo hizo sombra, César Camacho retrocedió ante Pablo Ortiz y cabeceó abajo al poste derecho para el 1-0. Increíble que estuvieran tan mal parados.



Pompilio Páez estuvo otra vez en el banquillo en la tercera jornada de sanción para Osorio, pero su equipo no respondió. Deinner Quiñones, que en otros partidos intentaba la generación de juego, esta vez pasó inadvertido, y Adrián Ramos se perdió entre los centrales ‘aseguradores’.



Pablo Ortiz vio la tarjeta amarilla a los 9 minutos por falta a Camacho.



A los 10, Equidad cobró un tiro de esquina por derecha, Bleiner Agrón remató quedó fuera del área y tomó el rebote de Kevin Andrade, lo encaró en velocidad y ante la pasmosa lentitud del defensa rojo venció abajo a Joel Graterol para el 2-0.



Pero las cosas pudieron ser peores cuando Mantilla levantó un tiro de esquina por derecha, Castro cabeceó, de nuevo solitario, a los 18 minutos, y Graterol evitó el tercero del conjunto local.



John Édinson García recibió amarilla a los 21 por falta a Batalla al borde del área, lo mismo que Juan Alejandro Mahecha a los 39 y Bleiner Agrón a los 40.



El desespero de Juan Carlos Osorio, tomándose constantemente la cabeza en la parte alta del estadio de Techo



Elvis Mosquera entró por Pablo Ortiz, amonestado, a los 25 minutos, y así se implementó la línea de cuatro en defensa.



Batalla tampoco supo controlar la pelota en el área a los 35 y lo mismo ocurrió con Adrián Ramos a los 39.



Para el inicio del periodo complementario entraron Rodrigo Ureña y Jeison Lucumí por Luis Paz y Mauricio Gómez.



A los 45 segundos de estar en el campo, Lucumí recibió un pase de Batalla con un remate ajustado a la base del palo derecho consiguió el 2-1.



Hubo una leve mejoría en el conjunto vallecaucano, especialmente con Ureña en la recuperación del balón y pasar a terreno adversario, aunque ese estado no duró mucho tiempo.



Equidad volvió a acercarse peligrosamente a los 9 minutos en un centro de Camacho a Torralvo, pero el delantero cartagenero desperdició de pierna zurda. Joan Castro luego estrelló un cabezazo en el palo izquierdo de Graterol.



Joao Rodríguez ingresó por Deinner Quiñones a los 16, pero realmente su presencia no pesó para nada.



Sobre los 23, Ureña habilitó a Andrade con un balón englobado que rebotó en el hombro de Román, pero nadie llegó a rematar.



Carlos Cortés Barreiro entró por Larry Angulo a los 26, como otra alternativa de ataque para equilibrar la pizarra, aunque en medio de la angustia tampoco fue solución.



Diego Valdés reemplazó en Equidad a Daniel Mantilla a los 31 y Jean Fuentes a Amaury Torralvo a los 33.



Con 23 puntos, los escarlatas se ubican duodécimos, a 3 del octavo, Envigado, pero faltan varios partidos que podrían descolgarlo más todavía, o hasta decretar su temprana eliminación.



En la fecha 19, el equipo vallecaucano recibirá a Pasto el sábado 13 de noviembre (6:05 p.m.), mientras que Equidad visitará a Junior el miércoles 17 (8:05 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces