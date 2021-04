Yesus Cabrera reconoce que ha tenido un bajón en los últimos juegos

América de Cali se juega un compromiso clave este sábado en Montería frente a Jaguares, en el objetivo de seguir en camino a lograr el cupo en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.



El conjunto cordobés revivió con su triunfo 1-2 sobre el Once Caldas en Manizales y eso hace prever que el de este fin de semana será un partido abierto en punta de los tres puntos.

Yesus Cabrera considera que el hecho que el elenco celeste esté obligado también a ganar no indica que les haría más sencillo el accionar en el Estadio Jaraguay: “No creo que se facilitaría, me parece que será un juego abierto en el que ellos necesitan el resultado y nosotros también, va a ser un partido abierto en el que nosotros nos desenvolvemos mejor. Se está trabajando en lo que son las dos fases, mantener el bloque defensivo bien juntico y tratar de aprovechar las pocas oportunidades que se presenten en estos juegos, son partidos de final y que tenemos que aprovechar esas pocas opciones que nos han quedado”.



Consultado sobre si Medellín derrota el sábado a Alianza Petrolera cuál de los otros equipos podría salir, señaló que “nosotros miramos el paso a paso, viene Jaguares y la necesidad que tenemos de ganar para mantenernos en el grupo de los ocho, los otros equipos tienen que preocuparse por lo suyo, nosotros vamos con la mentalidad de ganar los tres puntos en Montería, eso es lo que nos compete”.



De igual forma, se refirió a la razón de por qué ha mermado su nivel: “Han sido situaciones dentro del torneo, en el que se ha estado bien, se ha ganado, se ha estado trabajando, ahora los resultados no nos han acompañado, en lo individual no he sido trascendente, sobre todo en los últimos dos partidos, pero hay que seguir trabajando porque a la larga el grupo necesita la clasificación, eso es lo que importa y lo individual lo vamos trabajando aparte”.



Sobre Jaguares y su futuro en América, Yesus dijo que “estamos trabajando desmarques de ruptura, sabemos que es una defensa que los dos centrales persiguen al delantero y estamos tratando de trabajar ofensivamente en ganar las espaldas, que es lo que más nos hemos centrado en esta semana larga. En cuanto a mi continuidad, estamos hablando con el club para ver a qué acuerdo se llega”.



En los cobros de pelota quieta, en los que no ha vuelto a intentar, sostuvo que “es algo que no es nuestro fuerte y estamos tratando de rotar los cobradores para afinar esa parte”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces