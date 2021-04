Junior no pudo con la altura: perdió 2-1 con Bolivar en Libertadores

Atlético Junior tuvo un partido difícil en la altura de La Paz y cayó derrotado por 2-1 frente a Bolivar, en el duelo de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores. Pese al resultado en contra, Junior dejó abierta la serie con el gol anotado en condición de visitante y sueña con acceder a la fase de grupos de este certamen internacional el próximo 15 de abril, cuando en el Metropolitano se dispute el juego de vuelta.

Las emociones no se tardaron en llegar en el Hernando Siles y, antes de los primeros cinco minutos, el equipo boliviano logró adelantarse en el marcador. Un error de Germán Mera le permitió a Leonardo Ramos quedar solo frente a Sebastián Viera para eludir al arquero uruguayo y enviar el balón al fondo de la red. El central rojiblancó intentó descargar atrás con su portero, pero falló el pase y le terminó entregando el esférico al atacante del equipo celeste.



Sin embargo, Mera enmendó su groso error y seis minutos después marcó el gol de la igualdad. En un tiro de esquina que cobró John Pajoy, el zaguero atacó con toda su humanidad el balón y, con la complicidad del arquero Javier Rojas, terminó metiendo el balón en el arco visitante.



La altura empezó a pasar factura en el equipo tiburón y, Bolivar, con acciones de contragolpe, comenzó a llegar con peligro al pórtico visitante. En el minuto 35, Bejarano sacó provecho de un tiro de esquina a favor del cuadro celeste, y tras quedarse con el balón servido en el área, sacó un potente remate con pierna izquierda, el cual envió Viera al tiro de esquina con una estupenda atajada.



Dos minutos más tarde, en el 37, el cuadro del DT español, Natxo González, desperdició una gran chance para adelantarse en el marcador. Fernández sacó un buen centro desde el costado izquierdo, el cual impactó Bejarano con un cabezazo al piso, pero el balón rebotó mucho y terminó yéndose por arriba del travesaño. Oportunidad clara.



En el segundo tiempo, Luis Amaranto Pera le dio ingreso a Fabián Sambueza -reemplazó a Larry Vásquez-, para que Junior se plantara de mejor forma en el campo y generara más acercamientos a gol. No obstante, como ocurrió en la primera mitad, Bolivar no dejó pasar muchos minutos para volver a anotar.



En el minuto 48, Diego Bejarano se hizo cargo de un buen centro desde el costado derecho, el cual contó con un cabezazo previo de Ramos en el segundo palo, para atacar el primer poste y empujar con pierna derecha el esférico.



Junior no encontró la forma para atacar y los cambios no le surtieron efecto al conjunto barranquillero, entró 'Cariaco' González y Juan David Rodríguez, pero el equipo no reaccionó.



Bolivar, por su parte, siguió con la arremetida y dejó a Sebastián Viera como el gran protagonista de la noche. El portero uruguayo, además de ser el líder del equipo a nivel motivacional, evitó en dos oportunidades la caída de su arco.



Con el resultado, la llave quedó abierta gracias al gol de visitante y Junior deberá hacaer la tarea, en el Metropolitano, el próximo jueves 15 de abril, para meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.