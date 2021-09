La Deinner-dependencia en América de Cali ha sido evidente en Liga

A diferencia de otras temporadas en las que fácilmente se podía mencionar a varios jugadores influyentes, la presente de América de Cali escasea en cuanto a nombres que están pasando un buen momento, factor que se expresa directamente en la tabla.

Sin embargo, hay uno que incluso se convirtió en ficha clave y casi que fijo para gambetear la habitual rotación de Juan Carlos Osorio: El extremo tumaqueño Deinner Quiñones, cuyos goles fueron escogidos como los mejores en la segunda y séptima fechas.



La Deinner-dependencia se ha vuelto evidente en el equipo vallecaucano, que merma su producción ofensiva cuando el nariñense no está conectado de lleno en los partidos, tratando de dar claridad a un mediocampo que adolece de hombres con inventiva.



Daniel Hernández parecía ser una alternativa, pero una lesión lo sacó del camino. De allí que la hinchada espere ver a Deinner como la fórmula para acompañar a Adrián Ramos en el ataque.



Osorio lo utiliza como extremo por derecha y poder de esa forma aprovechar su perfil cambiado, ya que sea para rematar y conseguir goles de buena factura o que levante centros medidos con su talentosa pierna zurda.



En la Liga BetPlay II-2021 tiene 3 goles y es de los pocos que ha actuado en 10 de las 11 fechas disputadas, con 797 minutos acumulados.



Tras un corto diálogo con la Dimayor, Quiñones afirmó que “desde pequeño he admirado mucho al América, porque tengo muchos familiares hinchas. Cuando comencé tenía referente a Pablo Armero y más jugadores del club a los que admiraba. Me presenté, pasé el periodo de prueba de 15 días, pero no tenía cómo sostenerme. Los directivos del Boca Juniors me vieron y me tendieron la mano. Allí inició todo”.



Luego de estar en Quindío, Tolima, Jaguares, Medellín y Nacional recaló en América, para encontrarse nuevamente con el técnico Osorio. “Lo conocí en Atlético Nacional, pero mi adaptación fue difícil por la pandemia. Hoy tengo una segunda oportunidad y estoy aprovechándola al máximo”.



Sobre el mal presente del cuadro escarlata, afirmó que “ha sido difícil, porque estamos acostumbrados a estar siempre arriba, pero este torneo está bastante apretado. Sin embargo, sé que nuestro trabajo va a dar frutos y le daremos muchas alegrías a nuestros seguidores”.



Sueña con dar el salto al fútbol internacional y ser figura en el ‘Viejo continente’, aunque “ahorita no queda sino trabajar y seguir trabajando. Quiero mostrar mis condiciones en Europa y espero que llegue el momento”.



Se viene Huila el próximo sábado en el Pascual Guerrero y Quiñones tendrá que dar el máximo para ayudar a su equipo a que encuentre nuevamente la senda del triunfo. Una nueva derrota sería catastrófica, y más como local, un aspecto que sigue en rojo en el proyecto de Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés