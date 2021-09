Expresidente del Cali y la necesidad de cambios drásticos con urgencia

La grave situación financiera del Deportivo Cali llevó a que el actual Comité Ejecutivo –que debe entregar su administración en noviembre próximo– haya tocado las puertas de un grupo de ex presidentes para buscar soluciones en el corto plazo que eviten un colapso de la institución.

Entre las recomendaciones recibidas de quienes tuvieron la oportunidad de estar al frente del club en épocas anteriores es que debe cambiarse el actual modelo de entidad sin ánimo de lucro a tener un inversionista, así como tener una total austeridad en la operación del próximo año, que lleve a que la plantilla sea conformada por canteranos y jugadores cuyos salarios sean bajos.



Los efectos de la pandemia han sido muy fuertes, jugar partidos a puerta cerrada y la deserción de la mitad de sus socios, han hecho que la institución tenga el mayor pasivo de su historia y tenga que acudir a empréstitos y hipotecas, como la de la tribuna Norte del estadio de Palmaseca. El tema es serio.



Fernando Marín Escobar, quien estuvo al frente del Comité Ejecutivo como presidente hasta diciembre de 2011, señaló en entrevista con FUTBOLRED que “la situación financiera de la institución es bastante compleja, el grupo de ex presidentes hemos tenido dos reuniones con el Comité Ejecutivo para buscar una salida a la consecución de algunos recursos, fundamentalmente para la operación de fin de año. Como conocemos los estatutos del Deportivo Cali, que mencionan que para entregar en garantía cualquiera de los activos de la institución y obtener un crédito se necesita la aprobación de la mayoría de los ex presidentes. En ese orden de ideas nos citaron para tratar de estructurar un crédito que se pueda conseguir ante el sistema financiero, ya sea local o internacional, y si se requiere, como seguramente es así, poner en garantía algunos de los activos del club”.



Acerca de la intención de hipotecar la tribuna Norte de Palmaseca afirmó que “es cierto, se entregó como garantía la tribuna Norte para tramitar una deuda que tiene el Club Deportivo Cali frente a una institución”.



En cuanto a las decisiones que debe tomar el Comité Ejecutivo con urgencia para evitar un desplome financiero, dijo que “lo dije en la reunión del lunes ante los ex presidentes, el Cali solo tiene una salida para no llegar a una situación caótica y es cambiar el modelo sociatario, el pasivo en este momento es demasiado alto y se requiere cambiar el modelo sociatario, pasar de ser una institución sin ánimo de lucro a una que tenga una inversionista y que a través de ese inversionista todo el componente fútbol se pueda manejar, así lo dicen los ex presidentes y miembros del Comité Ejecutivo, hay que cambiar el modelo que tenemos en este momento, un modelo que estuvo durante muchísimos años, del cual nos sentimos orgullosos por ser los dueños entre comillas del Deportivo Cali, digo entre comillas porque en el Cali ninguno es dueño de nada, porque es una institución sin ánimo de lucro. Sin embargo, nos sentimos orgullosos, pero ese modelo caducó y ante la situación de los pasivos tan altos, ante la situación y por el costo tan alto que tiene la operación del fútbol ya se requiere de un modelo distinto. El socio del Cali tiene que ser consciente de eso para poder salvar la institución”.



Sobre si se puede plantear esa posibilidad y tomar la decisión en la próxima elección de directivos el próximo mes de noviembre, agregó que “este es un proceso, primero tiene que haber una modificación de los estatutos, para eso hay que convocar a una Asamblea Extraordinaria en la que deben estar las dos terceras partes de los socios, aprobar la modificación de estatutos, cambiar el modelo, aunque no sería inmediatamente. De hecho, ya el Comité Ejecutivo está tocando puertas y firmas para lograr los avalúos necesarios del club Deportivo Cali y hacer una presentación ante el sistema financiero nacional e internacional, pero es imperioso y necesario, es más, no le veo una salida diferente a eso, que el Cali no siga siendo una entidad sin ánimo de lucro, sino que tenga un gran inversionista y que se exima todo el componente fútbol del otro componente administrativo, social, que tiene el Cali, como las sedes y demás”.



En cuanto a cómo han palpado a los socios sobre esa solución, señaló que “el socio del Deportivo Cali tradicionalmente ha sido muy reacio a esta situación, porque siempre se ha sentido orgulloso de que la pluralidad, el grupo de la sociedad de la institución, sea el dueño del club. Pero los modelos financieros cambian, ya ese modelo que en algún momento dado fue muy exitoso para nosotros, que nos llevó a un lugar importantísimo no solo a nivel local sino internacional, ya es algo que hay que revaluar. Es que los costos en el fútbol son altísimos, yo creería que si llegan otras personas a manejar el componente fútbol hay que mirarlo desde otra óptica, porque el tema de los resultados deportivos no han sido buenos, si nos remontamos a los últimos 16 años, del 2005 al 2021, en 16 16 años deportivamente hemos conseguido dos títulos, son resultados muy pobres para una institución de la envergadura del Deportivo Cali. Si uno ve los escudos de equipos como Boca Juniors, River Plate, los españoles como Real Madrid, Barcelona, están llenos de estrellas, nosotros con no ha sucedido, en 16 años solo dos títulos y una Copa Postobón, debe haber una correlación directa entre lo que es la importancia institucional del club y los resultados deportivos, y en los últimos años eso no ha sucedido”.



También se refirió a las escandalosas cifras financieras, agravadas durante la pandemia: “El pasivo, o sea los compromisos tanto bancarios como con proveedores y demás sumas $76.000 millones, que es un pasivo exageradamente altos, compromisos que usted tarde o temprano tiene que cumplir, y que son pasivos exigibles, que seguramente se van a incrementar de aquí a final de año, eso significa tomar unas decisiones muy fuertes que yo por lo menos personalmente no veo diferente a lo que mencioné antes”.



De igual forma, sostuvo de quienes buscan el voto popular para llegar al Comité Ejecutivo: “No tengo preferencia ni candidatos, conozco a algunos de los que se van a lanzar, como por ejemplo al médico Harold Losada, que como persona ha estado muy vinculada a la institución, una persona conocedora del fútbol y amante del Deportivo Cali, conozco a Armando Santacruz, a unos dos o tres. Pero considero que más importante que elegir Comité Ejecutivo es que las personas que lleguen al nuevo Comité Ejecutivo conozcan la situación real de la institución, es imperioso y necesario, y no solo eso, sino que tengan la capacidad y conocimiento de plantear soluciones a esta situación tan complicada que tiene el club desde el punto de vista económico y financiero. Invitaría a que los socios que se van a postular sean lo suficiente francos y que vean si tienen la capacidad de sacar a la institución adelante en ese aspecto, porque de no llegar a ser así nos vamos a ver condenados a que el Deportivo Cali esté en una situación demasiado compleja y con toda franqueza, que un club de tantos años y que ha salido adelante desde el punto de vista institucional, llegara a suceder una crisis que no tenga punto de retorno. Todos hemos hablado de lo que ha pasado acá en la 14 de Cali, que cuando se declaró en una situación de iliquidez total no pagaba a proveedores, no pagaba los servicios públicos, no atendía los compromisos tributarios, porque no tenía la liquidez necesaria. El Cali necesita que se tomen unas medidas muy fuertes y que los socios apoyen un proceso en este sentido”.



Respecto a que si deben quedarse algunos de los actuales miembros del Comité Ejecutivo, expresó que “no me atrevería a mencionar a ninguno, no los conozco en sus ejecutorias en este aspecto, tengo entendido que hay una o dos personas que quieren reelegirse, creo que el presidente Marco Caicedo es uno de ellos. Lo cierto es que los resultados no se han dado, ni los resultados financieros ni deportivos, el socio en el voto de votar tendrá que profundizar en eso”.



Marín Escobar aconseja que para el próximo año haya total austeridad y que se juegue con canteranos: “Esa fue de las recomendaciones claras que precisé en el comité de ex presidentes, el año entrante tiene que haber una austeridad absoluta y total en la conformación del plantel profesional, creería que debería salirse en un altísimo porcentaje con jugadores de la cantera, jugadores que tengan unos salarios muy bajos, es una medida que hay que tomar. La otra recomendación que hice es que es necesario el modelo sociatario. En 2022 debe haber un total control al costo y al gasto a todos los niveles o si no nos vamos a ver condenados a una crisis de inigualables consecuencias”.



Finalmente, tocó el tema de las próximas elecciones: “No conozco la situación de contratos de los jugadores, no sé quienes tengan contrato hasta el año entrante y demás, pero sí creería que los que son costosos y tienen contrato hasta el mes de diciembre no deberían renovarles, porque ahora la situación pasa de castaño oscuro. El tema deportivo es importante, pero ahora es más importante la supervivencia de la institución y esa supervivencia se da con un control del costo y el gasto”



Según el ex presidente, “en el año 2018 los pasivos eran $26.000 millones, por lo que la actual es la cifra más alta que se conozca en la historia del Deportivo Cali. Hay muchos factores que influyen, el costo del fútbol actualmente, afectó la pandemia, el tema de taquillas, la deserción de socios, la no venta de jugadores, los exiguos resultados deportivos, esto depende de muchas variables”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés