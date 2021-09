Kevin Mier, preparado para asumir el arco de Atlético Nacional

Con la posible convocatoria de Aldair Quintana a la Selección Colombia para los partidos de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, frente a Uruguay, Brasil y Ecuador, Kevin Mier está expectante para responder ante la responsabilidad de jugar en partidos clave de Atlético Nacional, como la ida de la semifinal de la Copa Colombia y el juego de Liga contra Atlético Huila, por citar los encuentros que podría perderse el ‘1’ verdolaga.



El golero barranqueño se toma con seriedad su trabajo en el equipo y confía para destacarse en uno de los arcos más grandes del país.

"Hemos venido trabajando muy bien con el profesor Milton Patiño, concentrados en el inicio y salida de juego. He venido trabajando para asumir mi momento y espero hacerlo de la mejor manera. Si convocan a Aldair (Quintana), debo asumir la responsabilidad en el arco", indicó.



Además, "estamos creciendo, fortalecidos en la parte mental. Con Aldair (Quintana) aprendo mucho, contamos con un grupo muy fuerte, con mucha calidad y esperamos seguir mostrando un gran nivel".



Sobre la cantidad de arqueros colombianos que están en clubes de la Liga, Kevin comentó que "es muy bueno que haya más arqueros compitiendo en la Liga. Ojalá sea un buen momento para que más jugadores sigan mostrando un gran nivel y que puedan jugar en el exterior".



En cuanto al análisis de los rivales y si se siente capacitado para afrontar una tanda de lanzamientos desde el punto penal, el golero detalló que "seguimos trabajando, estudiamos a los rivales, su manera de ejecutar los penales, todos estamos capacitados y podemos asumir la responsabilidad ante una tanda de penales. La importancia que me dan en el equipo viene de las divisiones menores. Me conocen muy bien los profesores, me hacen crecer cada día en mi carrera".



Finalmente, opinó sobre el Deportivo Pereira, próximo rival en la Liga. "Pereira es un equipo que ha venido creciendo, adelante cuenta con jugadores desequilibrantes que pueden marcar diferencia".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8