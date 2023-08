Los errores de Andrade y Velasco: dos penaltis que condenan al América

Mala suerte para América, en el duelo que enfrenta a los escarlatas contra el Medellín. Dos acciones puntuales han condicionado todo el trámite del juego, modificando la idea e intensidad para los locales.



Al minuto 9’, Kevin Andrade alzó la pierna, luego del intento de Jhon Palacios por luchar la esférica. En ese momento, el defensor de América golpeó al rival, el VAR llamó al central a la zona de revisión, para concretar la falta que fue ejecutada por Cetré.



✅ ES PENAL: Pierna arriba de Kevin Andrade y acaba impactando al rival. El toque es mínimo, pero al ser en una zona delicada y con taches da para cobrar infracción + amarilla por temeridad. Bien el VAR y bien Matorel, aunque se iban demorando con la revisión #LigaBetPlay pic.twitter.com/TAafPLnmFK — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) August 13, 2023

Pero la desgracia para América no terminó allí. En una acción de juego, Kevin Velasco intentó salir jugando y en el intento de proteger la pelota, para que no se fuera sobre León, terminó golpeando al atacante poderoso, para que Matorel sancionara la falta.



Dos jugadas que, en el primer tiempo, condicionaron todo el planteamiento de González. Mala suerte para el estratega, pues necesitará ganar para no solo calmar los ánimos de los hinchas, sino de revalidar su proceso que no anda bien en América.