Millonarios vs Nacional: así se jugará el partido de la fecha ocho

Millonarios y Atlético Nacional se volverán a encontrar, luego de lo que dejó el primer semestre de la Liga BetPlay, que terminó con el título de los embajadores, desde el punto penalti, contra los verdolagas.



Nuevo torneo y ahora se cruzarán en la fase todos contra todos, con todo lo que genera este cruce de los clubes más ganadores de Colombia. Ahora, añadiéndole el toque por lo ocurrido en esa gran final.



La Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 8, que iniciará el 26 de agosto y se extenderá hasta el 28 de agosto.



Fecha 8



26 de agosto

Envigado vs Junior

4:00 p.m.

Win +



Unión Magdalena vs Alianza Petrolera

6:10 p.m.

Win +



Equidad vs Tolima

8:20 p.m.

Win y Win +



27 de agosto

Millonarios vs Nacional

4:00 p.m.

Win +



América vs Santa Fe

6:10 p.m.

Win +



Huila vs Jaguares

8:20 p.m.

Win y Win +



28 de agosto

Pasto vs Once Caldas

4:00 p.m.

Win y Win +



Medellín vs Boyacá Chicó

6:15 p.m.

Win +



Bucaramanga vs Cali

8:30 p.m.



Pereira vs Águilas Doradas

Por definir