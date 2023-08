Sigue la Liga BetPlay: programación de la fecha siete del certamen

Sigue la Liga BetPlay, con el desarrollo del todos contra todos. La Dimayor dio a conocer la programación de la fecha siete, con los partidos destacados entre Junior vs América y Cali vs Millonarios. La jornada iniciará el 2 de agosto y se extenderá hasta el 6 de septiembre, con el duelo de Tolima y Pereira.

Fecha 7

22 de agosto



Jaguares vs Unión Magdalena

6:15 p.m.

Win y Win +



23 de agosto

Alianza Petrolera vs Equidad

4:00 p.m.

Win +



Santa Fe vs Envigado

6:15 p.m.

Win +



Junior vs América

8.30 p.m.

Win +



24 de agosto

Boyacá Chicó vs Huila

4:00 p.m.

Win +



Nacional vs Pasto

6:20 p.m.

Win +



Cali vs Millonarios

8:30 p.m.

Win +



25 de agosto

Once Caldas vs Bucaramanga

6:15 p.m.

Win +



Águilas Doradas vs Medellín

8:30 p.m.

Win y Win +



6 de septiembre

Tolima vs Pereira

6:10 p.m.

Win +