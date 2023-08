Óscar Cortés, dentro de las promesas en Francia: así lo miran

Óscar Cortés llegó a Francia en este mercado, luego de su paso por Millonarios, donde terminó como campeón de Colombia. Su nivel en la Liga BetPlay, Selección Colombia y los certámenes internacionales, despertaron el interés del cuadro francés que disputará Champions.



A falta de que se cierre el mercado de pases en el fútbol europeo el 1 de septiembre, la AFP ha elegido cinco nuevos fichajes que podrían destacar en la temporada 2023-2024 de la Ligue 1, que comenzará el próximo 11 de agosto:



.Gonçalo Ramos (París SG)



El delantero portugués Gonçalo Ramos (22 años), que jugaba en el Benfica de Lisboa, su club formador, es la gran esperanza del fútbol portugués.



El ariete luso (7 partidos internacionales, 4 goles), que llega en principio cedido una temporada, había brillado en la última Copa del Mundo en 2022, distinguiéndose con un triplete en octavos de final contra Suiza (6-1), donde estuvo en el once inicial, en detrimento de la superestrella Cristiano Ronaldo. Era su primer partido como titular en su selección.



.Marco Asensio (París SG)



Sin conocerse aún la marcha o no de Kylian Mbappé, el español Marco Asensio llega a París con el objetivo de ganar el protagonismo que no tuvo en el Real Madrid en las últimas temporadas, después de sufrir una grave lesión de rodilla en julio de 2019 y que le mantuvo casi un año parado, truncándose la magnífica progresión que llevaba el mediapunta mallorquín.



Por lo visto en pretemporada, Asensio puede convertirse en un gran socio del brasileño Neymar, que se ha quedado sin Messi, y en un arma ofensiva del París SG gracias a su potente disparo.



A sus 27 años, Asensio necesita regularidad y protagonismo para convertirse en uno de los líderes de la selección española, papel que tenía reservado hasta su lesión.



Manuel Ugarte (París SG)



A diferencia de Asensio, que ha llegado gratis tras acabar contrato en el Real Madrid, Manuel Ugarte llega a París después de que el PSG pagara 60 millones de euros 865,7 millones de dólares) por el prometedor centrocampista uruguayo, una de las piezas clave del Sporting de Lisboa la pasada temporada.



En una línea medular muy poblada que debería reducirse en lo que queda de mercado, Ugarte debería luchar con los portugueses Vitinha y Danilo Pereira, los españoles Carlos Soler y Fabián Ruiz y los jóvenes Warren Zaire-Emery e Ismael Gharbi por la titularidad, incluso con Verratti, Paredes, Wijnaldum o Draxler, si es que alguno de ellos sigue en París al acabar el mercato.



Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella)



Se han cumplido trece años desde que el Marsella ganó por última vez la Ligue 1, demasiado tiempo para el único club francés que ha ganado la Copa de Europa (en 1993) y el más popular en el país... al menos hasta que el París SG entró en otra dimensión con la llegada de la propiedad catarí.



Los aficionados del OM esperan que la llegada de Pierre Emerick Aubameyang pueda aportar los goles que faltaron en algunos partidos la pasada temporada.



El goleador gabonés de 34 años regresa a un campeonato en el que ya jugó de 2008 a 2013 y en el que se dio a conocer antes de destacar en la Bundesliga (Borusia Dortmund) y la Premier League (Arsenal).



Tras una buena segunda parte de la temporada 2021-2022 en Barcelona, donde llegó cedido por el Arsenal, la pasada campaña acabó en el Chelsea, donde no pudo sobrevivir al desastre 'Blue', por lo que además tendrá ganar de reivindicarse en Marsella.



Óscar Cortés (RC Lens)



El Lens realizó una temporada fantástica el pasado curso, lo que le valió clasificarse para la próxima Liga de Campeones y buena parte del éxito fue gracias a los goles del belga Loïs Openda (21)... traspasado después al RB Leipzig por 43 millones d euros (47 millones de dólares).



Para compensar la marcha del goleador belga, el club norteño ha confiado en el francés Andy Diouf (que llega del Basilea) y en el colombiano Óscar Cortés.



El prometedor extremo desembarca en Europa, luego de que el Lens pagara unos 5 millones de dólares a Millonarios de Bogotá tras descubrir al jugador en el Sudamericano y el Mundial Sub-20, donde fue uno de los puntales de Colombia.