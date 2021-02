‘Como locales estamos en deuda, debemos sumar de a tres’: Cruz Real

América de Cali no sale de su racha de empates, y aparte, cada vez se le van acortando las fechas para hacerse a un puesto entre los primeros ocho. Es cierto que tiene un partido aplazado frente a Patriotas en Tunja, pero nadie garantiza que lo va a ganar, en un momento en que su funcionamiento futbolístico no genera mayor confianza, agravado por bajas de jugadores importantes como Duván Vergara y Adrián Ramos.



El técnico Juan Cruz Real compareció a la rueda de prensa para analizar el desempeño de su equipo en el 0-0 ante Envigado este miércoles en el Pascual Guerrero, que estrenó horario vespertino para sus siguientes juegos de la Liga como anfitrión: “El punto no nos sirve, porque tenemos que sumar de a tres, más allá que sumamos, que si sacamos la cuenta en 7 partidos hemos perdido 1 solo, pero también de verdad que hemos empatado mucho, indudablemente que necesitamos sumar de a tres”.



A la altura de la novena jornada, los ‘diablos’ apenas suman 8 puntos de 21 posibles, con 5 empates, 1 victoria y 1 triunfo, un rendimiento a todas luces deficitario.



Cruz Real aceptó que las cosas estuvieron mejor en la etapa complementaria, con las variantes realizadas: “A mí me parece que en el primer tiempo no estuvimos bien, creo que nos costó mucho generar situaciones de gol, ser profundos, tuvimos control del juego sí, pero nos costó la profundidad. En el segundo tiempo mostramos una faceta de más profundidad, llegamos más veces con posibilidad de gol, nos falta también eficacia, nos falta poder tener esa eficacia para terminar las jugadas que creamos, indudablemente con la gente que fuimos sumando en ataque el rival apostó a contraatacar, después de algunos contraataques terminamos teniéndolos cerca a nuestro arco, porque eso puede pasar, pero creo que el equipo en el segundo tiempo se entregó a pleno, buscó por todos lados tratar de generar opciones por fuera, por dentro, tuvimos muchas aproximaciones, algunas muy claras debajo del arco y no las pudimos meter”.



Complementó que “al final me quedo que en la segunda parte, pero nos está faltando eficacia y más allá que confío en todos los jugadores que tenemos, hoy no contamos con dos que son muy importantes en el tema de ataque: Ramos y Vergara, y el caso de Lucumí, que todavía no lo podemos contar. Tenemos jugadores que deben estar en muchos partidos seguidos, que no les podemos dar pausa, y eso parece que no se va viendo, pero hay que seguir, no sumar de a tres no nos favorece, pero en el segundo tiempo hicimos todo para ganar el partido, pero lamentablemente las que tuvimos no las supimos meter”.



Sobre las cuentas que han hecho en las 12 fechas que faltan, explicó que “nosotros sabemos que tenemos que sumar de a tres, tenemos un partido menos, pero hay que ganar, eso es inocultable, de los 7 partidos hemos perdido 1 solo, pero hemos empatado muchos, entonces para acercarnos al lote de los de arriba tenemos que sumar de a tres puntos”.



Acerca de la debilidad que se ha mostrado en condición de local, dijo que “la fortaleza solo se logra con rendimiento y con resultados, creo que desde el juego lo que mostró el equipo a partir de Santa Fe hemos hecho las cosas para ganarlos, pero al final no hemos podido tener esa eficacia para poder finalizar esas opciones que tenemos. En lo que respecta a la situación de local estamos en deuda, porque tenemos que sumar de a tres puntos, eso es una realidad, estamos intentando y trabajando para poder conseguir esos tres puntos de local, pero seguramente algo nos está faltando para poder lograrlo”.



En cuanto a su decisión de terminar con dos delanteros, Cambindo y Rodríguez, sostuvo que “vimos que en el primer tiempo nos estaba costando ese trabajo en el último tercio y el segundo intentamos hacer algunas modificaciones, poner dos jugadores en el centro del ataque, me parece que Aldaír entró bien, nos generó más situaciones, más profundidad, y por fuera fuimos bastante bien, comparado con lo que hicimos en el primer tiempo, sí por ahí metimos mucho balón en el área y en esos duelos no pudimos ganar porque Envigado tiene jugadores en la parte defensiva que lo hacen bien, pero tampoco estuvimos finos en ese último pase, en ese centro pase para centrar, porque no es solamente el delantero sino como viene el centro de costado. La idea fue esa y creo que el equipo en el segundo tiempo se vio más profundo, con más peso en ataque”.



Por su parte, el defensor Marlon Torres, “como lo dice el ‘profe’, nos han quedado las opciones de gol, pero no hemos sido eficaces, hemos intentado buscar el partido, a veces no se puede con fútbol, pero con la actitud que tenemos intentamos buscarlo, infortunadamente no podemos concretar y eso es lo que nos está costando”.



Sobre el bache que están atravesando, el barranquillero señaló que “así es el fútbol, muchas veces ganas, otras veces pierdes, hoy nos tocó empatar, son momentos que se nos presentan ahora y tenemos que sacar esa jerarquía que hemos tenido en estos dos años y sacarla a flote para ganar los partidos que vienen, ya el tiempo y los partidos se nos están acortando, y hay que sumar de a tres”.



América visitará el domingo 28 de febrero (6:05 p.m.) a Pasto, que tampoco ha tenido un buen comienzo de campeonato.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces