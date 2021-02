América de Cali sigue volando bajo: empató 0-0 con Envigado de local

América de Cali no solo sigue sin ganar como local sino que aumentó a 5 sus empates al igualar 0-0 este miércoles con Envigado en el Estadio Pascual Guerrero, en flojísimo partido de la novena fecha de la Liga BetPlay I-2021, y continúa por fuera de los primeros ocho.



Sin jugadores clave como Duván Vergara y Adrián Ramos se ratificó el escaso peso en el sector ofensivo del onceno escarlata, que en el calentamiento también perdió por lesión al zaguero Pablo Ortiz y fue reemplazado por Kevin Andrade.



El cuadro antioqueño se la puso difícil al vallecaucano porque agrupaba bien sus líneas, se replegó en el fondo y cuando veía la opción también buscaba el área de Joel Graterol, que con sus atajadas se convirtió en el jugador más importante del compromiso.



Yesus Cabrera, Rafael Carrascal y Luis Sánchez no aportaban claridad en ese terreno minado que ofreció el doble bloque paisa y sin ningún tipo de variantes sucumbió al buen trabajo de recuperación del rival. Díber Cambindo estuvo supeditado solo al cabezazo y eso le facilitó las cosas a la defensa envigadeña.



Confundido en su juego, el campeón colombiano se vio superado por la posesión del rival, que con su joven plantilla hizo superioridad numérica en el sector de volante y tocaba bien para producir riesgo en el último cuarto de cancha.



Díber Cambindo estuvo cerca de abrir el marcador a los 30 segundos, pero entre el arquero Santiago Londoño y el lateral Yefferson Rodallega salvaron a su equipo.



Sin embargo, su presencia atacante disminuyó notablemente y le permitió al conjunto adversario tomarse confianza, al punto que se hizo dueño del balón. Los extremos, Luis Sánchez y Santiago Moreno prácticamente veían jugar



Los naranjas se acercaron a los 9 con un remate de Juan Manuel Zapata de media distancia, pero estuvo bien Graterol para enviar el esférico al tiro de esquina. El dominio del juego lo tuvo el cuadro dirigido por el español José Arastey, que a través de la pelota quieta



Jader Maza se aproximó a los 41, rebotó Torres y de nuevo Graterol atajó abajo un zurdazo de John Jader Durán. Yeison Guzmán trató de sorprender al arquero escarlata, pero el remate se fue desviado sobre el palo derecho. En resumen, le faltó precisión al cuadro antioqueño para haber conseguido un mejor resultado.



En busca de un mejor panorama de ataque en el complemento, el técnico Juan Cruz Real ingresó al peruano Aldaír Rodríguez por Luis Sánchez y a Nicolás Giraldo por Héctor Quiñones, la segunda, lateral por lateral. Rodríguez apareció por izquierda y alcanzó a meter un balón en el poste derecho.



Por su parte, el técnico Arastey incluyó a los 7 minutos a Michael Nike Gómez por Jáder Durán y al venezolano José Hernández por Jáder Maza.



Las variantes le dieron durante un corto lapso mejor fisonomía al elenco anfitrión, que con un poco más de manejo pasó a zona rival con más solvencia, sacando también a sus dos laterales en el apoyo ofensivo.



Jairo Palomino ejecutó un tiro libre a los 20 minutos y el balón dio en el palo derecho, y en la jugada siguiente Cambindo no alcanzó a tocar el balón en las 5.50 tras pase de Arrieta.



Santiago Moreno fuie egoísta en un ataque colectivo, prefirió rematar antes que servirle el balón a Aldaír Rodríguez, y el arquero Londoño rechazó con los puños, a los 25.



Sobre los 29, Luis Alejandro Paz entró por Ureña para cortar los circuitos en Envigado. Cambindo volvió a tener un cabezazo a los 31, pero el esférico no tenía dirección de arco. Jugando a lo que saliera, hubo demasiada ansiedad en los remates de los rojos, incluso, Envigado pudo irse ganador con un bonito disparo de Édison López que sacó Graterol por encima del horizontal en tiempo añadido.



El campeón suma apenas 8 puntos y parcialmente es décimo, a 4 unidades de Equidad, que aparece octavo.



El próximo partido de América en la décima fecha será este domingo (6:05 p.m.) en visita al Pasto, mientras que Envigado recibe ese mismo día (2:00 p.m.) al Medellín.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces