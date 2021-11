Milagro: América goleó, se dieron resultados y está en cuadrangulares

Con un primer tiempo efectivo y sufriendo por momentos en defensa en el primer tiempo, América de Cali goleó 1-5 este domingo como visitante al Pereira y gracias a otros tres resultados se clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, lo que puede tomarse como un auténtico milagro.



Con 29 puntos y +6 en la octava casilla, más la mano solidaria que recibió de manos de Huila, Patriotas y Equidad, el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio consiguió una clasificación que parecía muy complicada y ahora espera el sorteo de los cuartos de final.



Primero fueron los cinco tantos que marcó en la ‘Perla del Otún’, luego el triunfo de Patriotas sobre Jaguares, la de Equidad sobre Bucaramanga y el triunfo agónico de Huila de visitante sobre Envigado con tanto de Nelson Deossa, quien hizo estallar de júbilo la tribuna donde se agolpaban los cientos de hinchas escarlatas.



Por ello cuando sonó el pitazo final de Bismarks Santiago, los jugadores rojos brincaron de júbilo como si hubieran ganado una final. Fue tal vez el mejor partido en la parte ofensiva en la era Osorio, como Jeison Lucumí claro, Deinner Quiñones devorándose la cancha y Adrián Ramos con su experiencia y liderazgo



En el minuto 2, un balón profundo de Kevin Andrade desde el sector defensivo, Jeison Lucumí recibió por la izquierda, metió el balón al medio para Deinner, quien de inmediato filtró al área, Ramos hizo la distracción y Marlon Torres desde atrás lo punteó para vencer a Harlen Castillo, marcando el 0-1 que ponía a los rojos en el octavo lugar.



Sobre el minuto 5, un cabezazo desviado de De la Rosa sobre el palo derecho.



A los 12, Deinner perdió un balón en la salida en mitad de cancha, recuperó Pereira y De La Rosa desperdició el empate de zurda ante Diego Novoa.



A los 13 hubo gol de Envigado y volvió la incertidumbre, pero tras revisar el VAR el árbitro anuló la acción, y América siguió en los ocho.



De La Rosa cayó en el área tras falta de Kevin Andrade, hubo revisión del VAR y el balón siguió en juego, a los 16.



Henry Rojas también probó a los 20 con un zurdazo que se perdió cerca al poste derecho. Pero unos segundos después el mismo jugador eludió a Marlon, y de zurda venció a Novoa para el 1-1 ante la pasividad de la defensa roja.



Cristian Flórez le cometió falta a Deinner en el área a los 28 minutos y el árbitro Bismarks Santiago fue al VAR y dio penalti en favor de América. Cobró Adrián Ramos al palo derecho, desubicando a Castillo, y anotó el 1-2 a los 31. Otra vez el cuadro escarlata entre los ocho.



Una buena jugada colectiva le permitió al elenco vallecaucano aumentar la cuenta cuando Deinner se juntó con Larry Angulo y este de zurda venció a Castillo para el 1-3 a los 33.



En el minuto 45 Pereira volvió a acercarse con Henry Rojas, pero el esférico se fue por un lado.



Para el inicio del segundo tiempo no hubo cambios y América siguió metido en terreno visitante. Deinner habilitó a ‘Adriancho’ a los 2 minutos y Harlen Castillo evitó el cuarto escarlata. Luis Paz también falló cuando encaró al golero local.



Pero Deinner no perdonó a los 11 luego de un rebote y pase de Ramos, y de zurda consiguió el 1-4. Amplia victoria y los ‘diablos’ hacían la fiesta en el Hernán Ramírez Villegas.



Carlos Sierra por Gustavo Torres, Émerson Batalla por Deinner Quiñones y Elvis Mosquera por Pablo Ortiz a los 15. En Pereira entró Emiro Garcés por Jorge Bermúdez y Aldaír Gutiérrez a los 17.



Johnny Vásquez fue a un cabezazo a los 20 con el brazo izquierdo con Adrián Ramos y el árbitro Santiago dio penalti tras revisar el VAR. Amarilla para Vásquez y en el cobro Jeison Lucumí engañó a Castillo sobre el poste derecho para el 1-5 lapidario a los 22.



Rodrigo Ureña reemplazó a Paz a los 23. Pereira también entró a Piedrahita, Ener Valencia y José Adolfo Valencia por Wilfrido De la Rosa, Navarro y Johnny Vásquez.



Juan Carlos Osorio también ingresó a Mauricio Gómez por Jeison Lucumí a los 29.



Después del quinto gol y las variantes, América aflojó las marcas y fue el elenco risaraldense el que generó más aproximaciones al área rival.



Pereira pudo descontar a los 35 cuando José Adolfo Valencia ganó en una mala salida de América, pero el balón dio contra la base del palo derecho. Marlon Torres y Cristian Arrieta fueron amonestados en el cuadro visitante.



América está en los cuadrangulares y Juan Carlos Osorio entendió que por ahora no puede hacer más rotaciones, porque el equipo funcionó en Pereira. Ocho goles en sus dos últimas salidas son un buen augurio.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali por

En Twitter: @marquitosgarces