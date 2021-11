Millonarios venció 1-3 al líder Nacional y es cabeza de grupo

Atlético Nacional cayó 1-3 frente a Millonarios por la última fecha de la fase todos contra todos en la Liga II-2021, pese a que los verdolagas se pusieron al frente del marcador comenzando el primer tiempo, fue el equipo capitalino en sacar diferencia con goles de Daniel Giraldo y un doblete de Jáder Valencia en la etapa complementaria.



Con los ánimos caldeados, el partido arrancó con pierna fuerte y aproximaciones en ambas áreas. Al minuto 3, Steven Vega y David Silva fueron amonestados.



Al minuto 7, un pase en profundidad para Dorlan Pabón, quien desde el centro del área iba a rematar, pero fue derribado por Andrés Román a metros del árbitro Carlos Betancur quien no dudó en sancionar el penal, un minuto después, el afectado cambió la falta por el primer gol del partido, con un remate seco al palo de la mano derecha de Esteban Ruiz.



Tras el gol, Millonarios salió a buscar el empate hasta que al minuto 15 luego de un rebote en el área, Daniel Giraldo empató el partido con un remate de media distancia que no logró detener Aldair Quintana.



El juego seguía caliente, con entradas fuertes en ambos equipos. Al minuto 23, Millonarios sumaba dos amonestados más en el juego: Esteban Ruiz y Daniel Giraldo, mientras que en Nacional ya estaban con amarilla Jarlan Barrera, Aldair Quintana y Bryan Rovira.



Aunque el juego bajó en intensidad, Millonarios era el equipo que llegaba con más claridad sobre el arco contrario, al minuto 42, David Silva en un gran remate bombeado, estrelló la pelota contra el horizontal, salvándose un Nacional que le costaba ser fluido en su juego.



En la etapa complementaria, la visita arrancó mejor y al minuto 2, Daniel Ruiz tuvo el segundo, pero su remate se fue desviado. Al minuto 9, Jáder Valencia con golpe de cabeza puso al frente en el marcador a Millonarios, el atacante albiazul aprovechó un descuido de Aldair Quintana quién salió a cortar un centro previo y dejó su arco al descubierto.



Al minuto 14 y tras un mal rechazo de Quintana, Valencia anotó el tercero para Millonarios, el segundo en su cuenta personal, ratificando en el marcador, el buen momento que el equipo visitante tenía hasta el momento en el partido.



Tras los goles de su rival, Nacional salió a buscar el arco contrario. Alejandro Restrepo realizó tres variantes en la zona defensiva; salieron Sebastián Gómez, Jímer Fory y Cristian Castro Devenish, e ingresaron Alex Castro, Juan David Cabal y Nelson Palacio.



Mientras Nacional intentaba atacar por todas las vías posibles, Millonarios se replegaba y contenía con inteligencia los embates del local. Con el pasar de los minutos, la visita se dedicó en refrescar su nómina y darle rodaje a jugadores del banco. Los verdolagas por su parte, no encontraban la manera de ser precisos y cada vez que Aldair Quintana tocaba la pelota, era silbado.



Sobre el final, la impaciencia de los locales derivó en discusiones y empujones con los adversarios.



Con este resultado, Millonarios se quedó con el segundo lugar de la tabla de posiciones con 36 puntos y será cabeza del grupo B. Nacional plantó en 42 puntos como líder y cabeza del grupo A.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8