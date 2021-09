América, presionado por vencer al Bucaramanga para regresar a los ocho

Por primera vez en este semestre, América de Cali está por fuera de los ocho, pero más que dicha situación lo que piden sus hinchas es que el equipo encuentre el funcionamiento futbolístico necesario para estabilizarse. Pues bien, este sábado (8:10 p.m.) visita al Bucaramanga por la undécima fecha de la Liga BetPlay 2021 y es una buena oportunidad para ver esa mejoría que tanto ha prometido el técnico Juan Carlos Osorio.



No hay margen de error, en medio de un cuello de botella que encierra a nueve equipos que suman entre 15 y 13 puntos. Uno de ellos, Pereira, cayó este viernes con Cali y si los rojos suman de a tres, lo dejarán por fuera. Igual ocurre si el desliz es de Junior o Quindío.



El elenco escarlata llevó lo mejor de su plantel a la ‘Ciudad de los Parques’, aunque ateniéndose a la conocida rotación del técnico Juan Carlos Osorio, nunca se sabe cuál será la formación titular.



Lo cierto es que en este complejo momento el entrenador risaraldense tendrá que echar mano de sus jugadores influyentes y que atraviesen un buen nivel. En consecuencia, se cree que Joel Graterol, Marlon Torres, Luis Paz, Larry Angulo, Deinner Quiñones y Adrián Ramos deben conformar la base del equipo.



Un aspecto que motiva es que hace cuatro años el cuadro escarlata no pierde ante el ‘leopardo’ y la mira estará puesta en el arco de Juan Camilo Chaverra.



Durante la semana se habló de ir constantemente a predios del rival, pero también de tener mucho cuidado con el talento de Sherman Cárdenas, Santiago Montoya y el juego ofensivo de Brayan Fernández y el argentino Alejandro Quintana.



El defensor central Marlon Torres señaló sobre las dificultades que han tenido: “Todos tenemos deficiencias, todos tenemos que trabajar, todos debemos mejorar. Después de cada uno sabe lo que debe mejorar, ya va en cada uno lo que trabaje para responder a la gente que nos ve”.



En cuanto al partido sabatino, afirmó que “tenemos que ir a proponer nuestro fútbol, tenemos la firme convicción de que vamos a hacer las cosas bien allá y así ganar el partido, hay que hacer más goles que el rival, nosotros siempre de visitante o de local vamos a implementar el mismo juego, que es presionar, tener la posesión del balón y hacer goles. Esperamos dar lo mejor de nosotros para quedarnos con los tres puntos e ir escalando en la tabla”.

Datos en el previo



América de Cali se mantiene invicto en sus últimos siete enfrentamientos ante Atlético Bucaramanga en Primera División (4 victorias, 3 empates), desde una victoria del equipo bumangués, justamente como local, en mayo de 2017 (1-0).



Bucaramanga suma dos derrotas seguidas en Liga BetPlay, recibiendo siete goles entre ambos partidos (4 vs Millonarios y 3 vs Águilas Doradas). No enlaza tres partidos recibiendo al menos tres goles en la división desde marzo-abril de 2016 (13 tantos en tres encuentros en ese entonces).



El elenco escarlata cayó por 2-3 ante Jaguares de Córdoba en su partido más reciente del torneo, pero no sufre más de una derrota seguida desde noviembre de 2020 (2).



Juan Pablo Zuluaga, lateral del Bucaramanga, es el jugador de la Liga que más entradas ha realizado hasta ahora (31), consiguiendo que su equipo se quede con el balón en 21 de ellas.



América es el equipo que más goles ha marcado en los últimos 15 minutos de partido en este torneo (7).





Estadio: Alfonso López (Bucaramanga)

Hora: (8:00 p.m.)



Árbitro: David Espinosa (Antioquia)

Asistentes: Richard Ortiz (Quindío) y Róbinson Medina (Risaralda).





Probables formaciones



Bucaramanga: Juan Camilo Chaverra; Juan Pablo Zuluaga, Andrés Correa, José Cuenú, Cristian Subero; Álvaro Meléndez, Michel Acosta, Bruno Téliz; Brayan Fernández, Alejandro Quintana.

D.T.: Néstor Craviotto.



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Jhon Palacios, Marlon Torres, Elvis Mosquera; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña, Larry Angulo, Deinner Quiñones, Jeison Lucumí; Adrián Ramos.

D. T.: Juan Carlos Osorio.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces