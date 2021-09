Cali empezó bien ante Pereira, pero se vino a menos en el complemento

La consigna era ganar, y así lo hizo el Deportivo Cali (2-1) sobre el Pereira este viernes, para regresar a la victoria como local en Palmaseca después de 5 meses, lo que desde ya es un aspecto positivo en esa lucha por meterse a los ocho.



Pero del frío resultado a la forma en que se desarrolló el partido hay que analizar los argumentos propios y las dificultades que le generó un Pereira valiente que incluso pudo llevarse el empate si hubiera contado con claridad en ataque.



Cali se ubica a 1 punto del séptimo y octavo lugares, a falta de que los equipos que están arriba cumplan con sus compromisos de la jornada. Para FUTBOLRED, estos fueron los detalles del encuentro que abrió la fecha ante el cuadro ‘matecaña’.

Lo importante era la victoria: No había otra alternativa y los jugadores entendieron que debían ir al último tercio para lograr el objetivo. Más allá de la resistencia que opuso el visitante, se logró el objetivo y de aquí para adelante vendrá la tarea de potenciar las virtudes y superar las deficiencias.



Vale la pena resaltar que es el primer triunfo del Cali como local en este semestre, que subió dos casillas y con 13 puntos quedó a 1 de Quindío y Junior -octavo y séptimo, respectivamente-, que todavía no han jugado.



Guillermo de Amores, clave en el triunfo: El arquero uruguayo ha ido recuperando el nivel de la temporada pasada y frente al Pereira volvió a ser fundamental en cabezazos y remates del rival para evitar que el elenco risaraldense convirtiera al menos el tanto de la igualdad.



Falta ajustar en defensa y contención: El juvenil José Caldera reemplazó como zaguero central al suspendido Jorge Marsiglia, y aunque en términos generales cumplió, no hay duda que Pereira superó en el bloque en varios pasajes y estuvo cerca de llevarse el empate.



Buen primer tiempo, pero se vino a menos en el segundo: Cali salió con la iniciativa de ataque para resolver pronto el compromiso y a los 26 minutos estaba arriba con dos goles de ventaja.



Sin embargo, en el complemento el rendimiento no fue igual y le permitió al Pereira hacerse dueño del balón y generar varias opciones que afortunadamente no entraron, como un cabezazo desviado de Fabio Burbano en el último minuto de los 8 de adición.



Faltó continuidad en el juego: En este triunfo apretado hubo jugadores que se destacaron en la etapa inicial como Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez -más por su aporte como pivote que como delantero de área-, pero en la etapa complementaria prácticamente pasaron inadvertidos y eso pesó en el bajón colectivo.



El golazo de Colorado: El volante vallecaucano apareció con una de sus fortalezas, la potencia en la media distancia, y a los 26 venció el pórtico ‘matecaña’ con un soberbio derechazo para aumentar la diferencia, que luego fue estrecha.



En la próxima fecha Cali visitará al dinámico Envigado el sábado 2 de octubre (4:00 p.m.) y tendrá que sumar nuevamente de a tres para seguir soñando con entrar al listado de los ocho.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces