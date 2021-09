Así serán los partidos de Cali y Santa Fe en Libertadores Femenina

Del 3 al 21 de noviembre se jugará la Conmebol Libertadores Femenina 2021, donde Colombia contará con la representación de Deportivo Cali y Santa Fe. Los clubes cafeteros conocieron este viernes su suerte en la fase de grupos.



En las últimas horas quedaron definidas las fechas y horarios de las tres fechas. Cali debutará frente Alianza Lima y Santa Fe con Deportivo Cuenca. El cierre de ambos será con los más complicados de sus grupos.

Grupo A



Fecha 1

3 de noviembre

Deportivo Cuenca (ECU) vs Santa Fe - 6:45 pm (hora colombiana)



Fecha 2

6 de noviembre

Paraguay 2 vs Santa Fe - 6:45 pm (hora colombiana)



Fecha 3

9 de noviembre

Santa Fe vs Ferroviaria (BRA) - 4:30 pm (hora colombiana)





Grupo C



Fecha 1

4 de noviembre

Deportivo Cali vs Alianza Lima (PER) - 4:30 pm (hora colombiana)



Fecha 2

7 de noviembre

Deportivo Cali vs Bolivia - 4:30 pm (hora colombiana)



Fecha 3

10 de noviembre

U. de Chile vs Deportivo Cali - 4:30 pm (hora colombiana)

​