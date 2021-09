Luis Muriel, a la espera de retornar: con la mira en Eliminatorias

Luis Fernando Muriel se ha destacado en las temporadas recientes en la Serie A, dando destellos de buen fútbol y para algunos, considerado como el mejor suplente en Italia, pues su registro goleador es casi siempre entrando desde el banquillo. Sin embargo, en la Selección ha quedado debiendo, siendo irregular. La participación en Copa América no fue la mejor, pero su potencial es para poder luchar un lugar en los once de Rueda.

Las lesiones en el arranque de la temporada no lo han dejado brillar y arrancar con buen pie la temporada en Italia. Caso similar que lo apartó de la primera triple fecha de Eliminatorias. Pero su ausencia no se sintió, pues los relevos que llegaron para los duelos contra Bolivia, Paraguay y Chile hicieron que su no asistencia no se notara. Dura lucha tendrá el atacante colombiano para convencer a Reinaldo.



Y es que el ritmo de competencia, ese que ahora se llama estar al 500%, no juega a su favor. Hasta este fin de semana podría tener acción, en el duelo que el Atalanta se medirá al Inter de Milán. La dupla de los de Bérgamo la complementa con Duván, sin embargo, no se garantiza que empiece Muriel desde el vamos.



El mismo Gasperini lo dijo en rueda de prensa, al referirse al colombiano y de su regreso a las canchas “Estamos seguros que estará disponible para el duelo contra Milan” duelo que está pactado para la próxima semana. En ese sentido, la competencia necesaria para estar en Eliminatorias lo complicaría. Pese a eso, el estratega espera contar con él para la jornada de Champions.



Sin partidos en las semanas recientes, el lugar de Muriel en la tricolor sería cuestionado. Hay que tener en cuenta el nivel con el que llegan jugadores como SInisterra, Díaz, Borja, Falcao y su compañero Zapata. Pese a la versatilidad del atlanticense, la convocatoria podría estar peligrando por la falta de ritmo, además, del gran momento del atacante de Gremio, que parece consolidarse como el predilecto de Rueda, por encima del mismo Duván o de Luis Fernando.